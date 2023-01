“No hubo mermelada en elección del contralor general”: ministra del Interior

Nancy Patricia Gutiérrez explicó cómo serán las relaciones del gobierno Duque con los congresistas sin los famosos cupos indicativos.

Sobre la elección de Carlos Felipe Córdoba, la ministra señaló que fue un proceso como “no se veía hace mucho tiempo” por la independencia de este y la no participación del gobierno.

Al anunciar que no habrá ‘mermelada’ en la relación entre el Ejecutivo y los legisladores, Gutiérrez señaló que “no habrá cupos indicativos, habrá inversión regional”.

Y explicó que la inversión se definirá con la participación de la comunidad, los congresistas y las autoridades regionales.

“Es una forma moderna de distribuir un presupuesto que llegue a las regiones y que cumpla con los propósitos y que no haya corrupción”.