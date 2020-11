“No lo ponga en duda, no es cierto”: Francisco Santos sobre ofrecimiento de ayuda a campaña Trump

Ante las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos a W Radio en el sentido de que el embajador en Washington ofreció su ayuda a la campaña de Donald Trump a través de un contratista del Pentágono, Francisco Santos respondió y negó tal encuentro.

“Creo que hay unas personas haciendo política, por razones personales o ideológicas, que quieren es hacerle daño a las relaciones de Colombia con Estados Unidos”, señaló.

Y añadió que “no solo no es cierto, sino que el expresidente Santos deberá responder ante la justicia. El doctor Cancino está poniendo una demanda. El expresidente tendrá que contar quién es el asesor, que no existe, y tendrá que rectificar”.

“No lo ponga en duda, no es cierto”, agregó molesto ante los cuestionamientos sobre el tema. “Preferiría estar hablando de las relaciones entre Colombia y EE. UU., que es más importante”, puntualizó.

También explicó: “Una cosa son dos parlamentarios del Centro Democrático y otra cosa es el gobierno de Colombia. El gobierno tiene una transparencia e imparcialidad. La senadora y el representante deben responder por ello. Son congresistas que están en su derecho, pero no tienen que ver con el gobierno”.

El embajador Francisco Santos también aprovechó para hablar sobre lo que se espera de las relaciones de un gobierno demócrata con China, pues el diplomático ha trabajado para que empresas que estaban en el país asiático se mudaran a América Latina, en medio de la tensión entre Washington y Beijing.

“Uno habla en el Congreso con demócratas y son hasta más duros con China que el mismo presidente Trump. Puede que cambie un poco el tono, pero no el fondo”, dijo.

“Es un tema de realidad política y disputa económica por la misma necesidad de las empresas que vieron como el COVID rompió su cadena de suministro; vieron que tienen que tener un pie allá y otro acá. En este sentido es una gran oportunidad para Colombia”, expuso.

Finalmente, al cuestionársele si alguna vez hará las paces con su primo Juan Manuel Santos como un gesto de reconciliación que necesita Colombia indicó: “No fui yo. A pesar de las opiniones contrarias frente al gobierno del expresidente Santos, jamás lo ofendí personalmente, jamás me metí con su familia como sí pasó conmigo. En estos dos años he tenido una gran discreción frente a este tema”.

Y luego añadió: “Claro que tenemos que encontrar ese centro fundamental y esos propósitos comunes (…) Él es un miembro de familia importante y yo no tengo ningún problema, pero no he sido yo quien en ese sentido ha generado ningún tipo de roces”.

Finalmente explicó: “Pero mire en las que estamos por cuenta de las declaraciones del doctor Juan Manuel Santos. Es triste”.