¡No más chancleta! Aprobado en el Congreso el proyecto que prohíbe el castigo físico a niños

En último debate fue aprobado el proyecto que prohíbe el uso de la violencia como método para corregir o educar a los menores de edad .

La senadora Paloma Valencia, ponente de la iniciativa, presentó cifras dramáticas: “nosotros lo que queremos es invitar al pueblo colombiano a que no usemos la violencia contra los niños, cuando se habla de que más o menos 6 niños están siendo abusados por hora en nuestro país y que podemos tener unas cifras todavía más altas que señalarían que 24 niños pueden ser violentados en nuestro país” en ese lapso.

Para Valencia, “la violencia contra los niños se inicia apenas a los 5 meses, los bebés de 5 meses empiezan a ser golpeados para que dejen de llorar” y señaló como falso el dicho de que ‘una palmada no le hace daño a nadie’.

Otros congresistas presentaron más argumentos para pedir la aprobación del proyecto que prohíbe el castigo físico para los niños. “Un menor maltratado en su entorno familiar es un menor que va a cargar un lastre con problemas emocionales que lo van a marcar para toda su vida”, afirmó Juan Luis Castro.

“Estos castigos físicos llegan incluso hasta la muerte de los menores o tratos humillantes como dejar amarrado un niño a una cama o dejarlo sin alimento durante un día”, explicó, por su parte, Carlos Eduardo Guevara.

Para Gustavo Bolívar no deja de llamar la atención que se necesite una ley para que no toquen los niños: “desafortunadamente, en un país lo que no está prohibido está permitido. Lamentable que lleguemos a estas instancias”.

Aunque la iniciativa prohíbe el castigo físico como método de crianza, el proyecto deja claro que no afecta la patria potestad, pero busca crear consciencia en el país sobre el respeto y la protección de los niños.