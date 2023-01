“No más pellizcos, palmadas ni escobazos”: proyecto de ley busca prohibir castigo físico a los niños

El proyecto de ley que cursa en la Cámara de Representantes, y al que le faltan dos debates más en el Senado, busca que a los padres, representantes legales o cuidadores de los menores de edad les quede prohibido recurrir al castigo físico como forma de corrección.

“No más pellizcos, no más palmadas, no más escobazos, no más planazos en el campo con la rula, no más latigazos, no más venga niño le pongo las manos en el fogón. Eso es castigo físico y debe prohibirse en el país”, enfatiza el representante por el Partido Liberal Harry González.

Publicidad

Según los profesionales en psicología, los castigos físicos pueden causar enormes afectaciones en los menores de edad. "Crecen con temores, crecen con miedo, crecen inseguros y a partir de la pauta agresiva es que logran comunicarse con el mundo externo”, dice el psicólogo Rubén Darío Vega.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, el 62,2 % de mujeres y el 15,8 % de hombres han castigado a sus hijos golpeándolos con objetos. El 14,7 % de las mujeres y el 7,3 % de los hombres los reprenden con palmadas, mientras que de forma casi igual el 0,6 % de mujeres y el 0,4 % de los hombres los castigan con empujones.

"Ahí es en donde tenemos que hacer el trabajo del amor, el afecto, las palabras de cercanía. Desarrollar todas esas estrategias de convivencia, de comprensión, de tolerancia que muchas veces a los padres, por nuestras cargas laborales, se nos hace tan difícil tener", enfatiza Vega.

En el mundo, 58 países han prohibido el castigo físico como forma de corrección de los menores, países que han modificado su legislación para disminuir los niveles de violencia en contra de la niñez.