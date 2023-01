“No me puedo arrepentir de opinar con el corazón”: Claudia Ortiz habla de trinos contra FARC

La suspendida directora de la Agencia de Desarrollo Rural sostuvo que no ha intentado favorecer a ningún candidato en campaña y aseguró que no es política.

Después de meses de polémicas y señalamientos por sus trinos y competencias públicas, la abogada Claudia Ortiz habló con Juan David Laverde, periodista de Noticias Caracol.

¿Cómo recibe la sanción de la Procuraduría que le endilga una supuesta participación política en Boyacá?

Fue algo que no esperaba por una razón sencilla, es que no he hecho política desde el cargo, no hay posibilidad alguna que yo haya presionado a alguien para sugerir un voto, que yo haya utilizado mi cargo, el cual tengo desde la Agencia de Desarrollo Rural desde el 4 de enero. Nunca.

¿Por qué la Procuraduría la suspende?

Justamente eso es lo que estamos presentando ante la Procuraduría con todo el rigor, todo el respeto, y es toda nuestra defensa.

Los colegas de La W han hecho una investigación en la que mostraron videos y fotografías en donde estaba usted y el precandidato a la gobernación Guillermo Sánchez en un evento en Boyacá…

En qué momento está el diputado Sánchez o llega, no tengo idea. Yo estaba allá en términos institucionales con alcaldes, con concejales, con agremiaciones. Y si llegó el diputado, pues es diputado. Yo allí qué puedo hacer si llegó un diputado como ha podido llegar otro diputado.

¿Cuál es la relación suya con Guillermo Sánchez?

Guillermo Sánchez es diputado de Boyacá, del departamento al que yo tanto quiero. Mi relación es que, en estos últimos años coincidimos en varios eventos públicos.

Si yo digo que ustedes han hecho política juntos en el pasado, ¿estaría mintiendo?

¿A qué se refiere con hacer política? ¿Coincidir con escenarios…?

¿Estar en el mismo partido político, Centro Democrático?

Claro. Y así mismo hay cuántos diputados, cuántas cámaras y cuántos senadores. Con todos he coincidido.

¿Teme que el procurador pueda sancionarla por estos hechos?

Entiendo, ellos no conocen a Claudia Ortiz, les llega una información y actuemos aquí ya, lo entiendo. A veces uno dice ‘no sé esta quién es y si esto es verdad’.

¿No es culpa de usted que no la conozcamos por haberse ‘enconchado’, por no haber salido a los medios a tiempo, por no haber aclarado una a una todas estas polémicas?

Ahí se confirma que yo no soy política.

Usted ha recibido palo desde que fue postulada por el presidente Iván Duque para la Unidad Nacional de Protección. Usted estaba prácticamente designada en ese cargo. Si no es porque salen a la luz pública trinos como este donde usted se refiere a las FARC como una “maligna banda de forajidos”, cuando se posesionaron el 20 de julio en el Congreso.

Efectivamente el error sí nace de mí al no haber salido oportunamente, pero reitero, siempre consideré que mientras no estuviera oficialmente nombrada como a qué salía, a decir qué, a opinar por lo que pensaba alguien o decía alguien.

La virulencia o no de mis trinos: yo creo que eso hace parte de un fuero interno. Además, ya no me busquen, no me encuentran, creo que cerré el Twitter porque, además, duraron mis sobrinos y mi hijo enseñándome cómo usarlo un año y tenga pues, pa’ lo que me sirvió.

¿Se arrepiente del trino?

No sé… fue una opinión, es algo que me salió en ese momento. Yo no me puedo arrepentir de opinar con el corazón, eso sería como maluco. Pero lo que sí puedo con toda seguridad decirle es que una cosa es una opinión y otra cosa es el rigor con el que usted atiende los temas de vida y los temas del servicio.

Para usted esa opinión íntimamente personal de sus labores como alta funcionaria del Estado, en el evento donde usted estaba ad portas de ser quien iba a garantizar la vida de esa “maligna banda de forajidos”.

Siempre hay un rigor y unos principios y a eso finalmente se llega cuando se conoce a una persona y entiendo que quienes no me conocen tendrían esa misma inquietud, ¿cómo puede garantizar si tiene una X o Y opinión? Pero sin duda alguna, lo que sí es importante y quiero decírselo a usted con toda seriedad y mirándolo a los ojos es: siempre mi actividad profesional, mi actividad personal, mi actividad en este caso de servidora pública va con un rigor apegado a la norma.

Posteriormente llega su designación en la Agencia de Desarrollo Rural. Desde el día 1 se empezó a criticar esa postulación porque en teoría usted no tenía la experiencia para eso. Es más, en declaraciones públicas el ministro de Agricultura confirmó eso. ¿Entonces cómo terminó allá?

En mi hoja de vida ya existían todas las certificaciones de toda mi actividad y mi vida profesional, privada y pública. Pero dicen que el tema es la maestría, entonces se le va a solicitar a la función pública que emita concepto. ¡Claro! Todo con transparencia. Contesta la función pública por escrito diciendo: por supuesto que cumple.

¿Por qué el ministro de Agricultura dijo lo que dijo?

Habría que preguntarle al ministro, yo realmente no sabría contestar en nombre de él.

¿Qué experiencia tiene usted en temas de desarrollo rural? Porque lo que ha trascendido es que usted es una abogada, que ha asesorado a algunas entidades oficiales en temas de contratación pública. ¿Eso qué tiene que ver en un tema tan complejo como el agro colombiano?

Todo el rigor, toda la honestidad, la tengo. Y siempre mi vida laboral, como abogada o como empleada, siempre ha tenido un esguince mayor o menor para llegar al campo.

¿Cuál es el rol de la Agencia de Desarrollo Rural en la implementación del punto 1 de los acuerdos de La Habana sobre la tierra?

La Agencia de Desarrollo Rural tiene dentro de uno de sus puntos de misión ese desarrollo integral del campo y ese es uno de los aspectos y el corazón del punto 1 de los acuerdos a los que usted hace mención. Por supuesto que la agencia tiene que llegar a ese desarrollo integral del campo. ¿Cómo se llega a ese desarrollo integral del campo? Con todos los actores, con la transversalidad.

¿Usted ha hablado por ejemplo en ese contexto con algunos de los congresistas de la FARC?

Sobre ese punto en particular no he hablado porque estábamos montando ese capítulo para poderlo presentar. Es que la agencia no lo tenía, no tenía implementado nada relacionado con eso. Llego yo el 4 de enero y empiezo a implementar ese desarrollo integral.

Entonces a los señores de las FARC, hoy senadores, que probablemente la puedan ver a usted con desconfianza, ¿qué les dice hoy en desarrollo de su cargo como directora, por ahora suspendida, de la Agencia de Desarrollo Rural?

Lo que me permite estar a esta hora con usted, qué maravilla los equilibrios de la vida. En el momento que se requiera nos podemos reunir. Pero el desarrollo integral del campo va sumando todos los actores, sumando la mujer, sumando ese campesino de toda la vida, sumando a los reincorporados.