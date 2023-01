“No nos doblegarán”: Iván Duque promete que atentado a Escuela General Santander no quedará impune

El presidente confirmó que fue identificado el autor material de la explosión del carro bomba y dijo que el país no se someterá ante los criminales.

Iván Duque llegó a la Escuela General Santander hacia el mediodía, donde adelantó un consejo extraordinario con los altos mandos de las Fuerzas Armadas pocas horas después del atentado con carro bomba, que dejó 11 muertos y 87 heridos.

Tras un minuto de silencio por las víctimas, afirmó que el ataque contra “un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados, es un ataque no solo contra la juventud ni contra la fuerza pública ni contra nuestros policías solamente. Es un ataque contra toda la sociedad”.

“Este demencial acto terrorista no quedará impune”, sentenció luego el presidente, al afirmar que los colombianos “nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado, esta no será la excepción”.

Tras confirmar que se había identificado al autor material del ataque contra la Escuela General Santander, instó a los ciudadanos a comunicarse con la línea 123 para brindar cualquier información que permita desarticular el grupo criminal que perpetró el atentado con carro bomba.

El responsable del ataque, según el fiscal Néstor Humberto Martínez, era José Aldemar Rojas Rodríguez, que entró a la escuela en una camioneta gris Nissan Patrol modelo 1993 y con matrícula LAF 565.

“Nuestros explosivitas nos han dado un primer reporte que indicaría que el vehículo estaba cargado de 80 kilos de pentolita”, reveló.

Duque recalcó que “juntos, el Gobierno y la sociedad, vamos a trabajar por Colombia y no vamos a ceder nunca ante los actos de terror. Colombia está firme y no se amedrenta ni se someterá jamás a los criminales”.

El presidente Duque canceló un consejo de seguridad que iba a realizar en Quibdó, Chocó, y regresó de inmediato a Bogotá.

A la Escuela General Santander también lo acompañaron la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el procurador general, Fernando Carrillo; el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero.

En contexto:

Carro bomba en la Escuela General Santander deja 11 muertos y 87 heridos