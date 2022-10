“No nos metan el cuentico de que el gobierno recibió solo problemas”: Centro Democrático

En medio de duros debates, el Senado y la Cámara aprobaron los 96 artículos del presupuesto general de la nación, al que el Ejecutivo le adicionó $14 billones, para un total de $405,6 billones. No obstante, el Centro Democrático defendió lo que dejó el gobierno de Iván Duque.

“A nosotros no nos van a meter en el cuentico de que el gobierno recibió solo problemas. Este gobierno recibe un clima económico diferente a la zozobra que empezó a generar a partir del 7 de agosto. Este gobierno recibió unos dividendos de Ecopetrol que permiten en parte subir en $14 billones el presupuesto, sector que empezó a atacar”, sostuvo Carlos Meisel, senador de la oposición.

Pero Sandra Jaimes, del Pacto Histórico, defendió lo avalado y dijo que “este proyecto de presupuesto de nuestro presidente Gustavo Precio dista del presupuesto del anterior presidente, el doctor Duque, claro, porque tenía 14 billones menos; pero este gobierno, el gobierno de Petro, está comprometido con poner los recursos en el campo, en la educación, en la salud de Colombia”.

Después se dio el debate en la Cámara de Representantes, que duró 10 horas, en el que hubo quienes aseguraron que se estaba corriendo para poder votar lo mismo que se aprobó en el Senado.

“Seamos francos. Digan que tenemos que votar como votó Senado y no hay ningún problema, ponemos en consideración una proposición para votar el texto que votó Senado y no conciliamos, pero que esto no sea una burla para los colegas que dan el debate”, sostuvo Carlos Cuenca, representante de Cambio Radical.

Otros, como Gloria Liliana Rodríguez, representante del Partido Verde, dijeron no entender bien la información: “Sí, me confundí y lo reconozco y acá lo digo, con todo el respeto presidente, que me gustaría mucho de nuevo escuchar el concepto del vicepresidente y de la ponente Piedad”.

Su solicitud generó una reacción airada de Luz María Múnera, del Pacto Histórico, quien manifestó que “si aquí hay representantes a la Cámara que se sientan y todavía no saben qué están haciendo aquí sentados, el problema no es ni de la mesa directiva ni del Gobierno nacional. Ahí sí como está diciendo Parrado, estudien vagos, a estudiar y a respetar porque le hemos dado las garantías”

Pero Katherine Miranda, de la Alianza Verde, salió en defensa de copartidaria y dijo que no permitiría “que usted representante, ni nadie, le venga a faltar el respeto al Congreso de la República. Usted no puede venir a hacer esto, aquí todos los partidos políticos, incluida la oposición, han demostrado cómo se ha trabajado de bien en este presupuesto”.

Por otro lado, José Octavio Cardona, del Partido Liberal, insinuó que en el debate el gobierno estaba coaccionando para que se cambiaran los votos.

Aquí en esta esquina dijeron los representantes del gobierno que necesitaban que se cambiara el voto porque no se estaba votando lo de Piedad, y todo el mundo empezó a cambiar el voto. Si el gobierno nos hubiera dicho ‘ayúdenos, cambien el voto’, no nos engañan, pero la verdad es que aquí en estas sillas le pidieron a todo el mundo que cambiara el voto porque no se estaba votando lo de Piedad

¿En qué se va a invertir el presupuesto nacional de 2023?

Los principales rubros disponibles para el próximo año son:



Para funcionamiento del Gobierno: $253,4 billones

Recursos para el servicio a la deuda: $78 billones

Para inversión: $74,2 billones

Los sectores con más recursos asignados son:

Educación: $54,8 billones

Salud y protección social: $50,2 billones

Hacienda: $48,7 billones

Defensa y Policía: $48,3 billones

Trabajo: $37,9 billones

Con menos recursos están:

Ciencia y tecnología: $401 mil millones

Cultura: $693 mil millones

Justicia y reparación: $752 mil millones

Deporte y recreación: $898 mil millones