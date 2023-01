No se puede levantar órdenes de captura contra líderes del Clan del Golfo y Los Pachenca: Fiscalía

Noticias Caracol conoció la respuesta que la Fiscalía General de la Nación entregó tras el pedido del Gobierno sobre levantar órdenes de captura de algunos de los más importantes jefes paramilitares del país, entre ellos, del Clan del Golfo , esto como parte de la llamada paz total.

La Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa y su vicefiscal, Martha Macera, envió dos cartas al comisionado de paz, Danilo Rueda, quien había solicitado a nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro que ese organismo levantara las órdenes de detención a 16 jefes del Clan del Golfo y Los Pachenca, criminales que delinquen en la Sierra Nevada de Santa Marta.

En la respuesta, la Fiscalía deja en claro que no puede levantarlas porque la ley no permite ese procedimiento con grupos que no tiene estatus político y que solo pueden ser tratados bajo un plan de sometimiento a la justicia.

Y aunque el Gobierno Petro asegura que la solicitud está amparada en normas que permiten esa facultad, la Fiscalía dice que legalmente y constitucionalmente no hay sustento jurídico para levantar esas órdenes.

Se trata de 16 solicitudes de órdenes de captura. Entre ellas están las de los principales cabecillas del Clan del Golfo y también figuran los del grupo paramilitar Los Pachenca.

Estas personas son señaladas por delitos como homicidio de líderes sociales y reinsertados, así como narcotráfico. Algunas están detenidas y otras se encuentran prófugas.

Sobre estos sujetos, la Fiscalía asegura que el Gobierno podría acudir ante un juez para pedir la libertad, pero en lo que compete a la entidad las razones expuestas en las cartas no permiten el levantamiento de las órdenes de captura.

La decisión sin duda traerá muchas reacciones porque estos hombres a los que el Gobierno Petro pretendía que se les levantara las órdenes de detención serían voceros de eventuales diálogos de paz.