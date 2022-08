“No se va a legalizar la cocaína en este gobierno”: ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Néstor Osuna , estuvo en el Congreso. Allí habló de las reformas que planteará el nuevo gobierno en materia judicial y carcelaria. Propuso que Colombia haga una transición a un sistema que se base en la justicia restaurativa pues, según él, la punitiva no ha funcionado.

Osuna señaló que, por ejemplo, si a alguien le robaron un celular le deberían dar uno nuevo e incluso que le paguen el plan de datos y que debe ser en un cara a cara entre víctima y victimario en el que el juez fije las sanciones.

“De pronto el ejemplo del celular es fácil. Hay otros muy difíciles, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo restablecido de un delito sexual por ejemplo? Pero seguramente la cárcel no restablece eso. Si pensamos en que la víctima y el victimario pueden pactar alguna sanción reparadora, por supuesto con el Estado de por medio, con el juez de por medio, que haga de árbitro, una medida inconstitucional pues no, no es posible, o desproporcionada no es posible. Pero esas medidas de justicia restaurativas pueden paliar, disminuir y, en algunos casos, sustituir la pena de prisión. Permitámonos pensar en eso”, indicó el ministro.

Néstor Osuna también descartó de tajo que durante el gobierno de Gustavo Petro se legalice la cocaína, pero añadió que sí habrá un cambio en el enfoque de salud pública.

“No se va a legalizar la cocaína en este gobierno, se va a intentar centrar la persecución del aparato digamos de Policía y de jueces del Estado en las estructuras del narcotráfico, de mafias, de lavados de activos y se va enfocar hacia la salud pública y la supervivencia económica para los consumidores y para los campesinos cultivadores”, indicó Osuna.

El Gobierno plantea una modificación al Codigo Penal en el que para ciertos delitos no habría cárcel sino unas penas restaurativas, que combatirían también el hacinamiento carcelario.