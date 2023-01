“No se va, él no tiene ningún problema con la justicia”: Alicia Arango defiende a hijo de ‘Jorge 40’

Ante la controversia por este nombramiento en el Ministerio del Interior, la jefa de esa cartera respaldó a Jorge Rodrigo Tovar.

“Es increíble que no seamos capaces de darle oportunidades a quien no ha cometido delitos. El día que él no cumpla o cometa un delito se tiene que ir, mientras tanto no se va a ir”, aseguró Alicia Arango.

Y añadió: “Él no tiene ningún problema con la justicia, si fuera alguien de un grupo guerrillero o exguerrillero también lo defendería porque tampoco tiene la culpa que su papá se haya equivocado”.

Desde varios sectores políticos criticaron que Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exparamilitar alias ‘Jorge 40’, fuera nombrado como coordinador del grupo de víctimas del Ministerio del Interior.