“No son medidas caprichosas”: Duque defiende sus decisiones para reactivar la economía

El presidente Iván Duque respondió a las críticas que varios sectores han hecho a su plan de reactivación, que implica una gran cantidad de exenciones a partir del primero de junio .

“Todos nosotros debemos ser conscientes que para mitigar efectos negativos en la economía y en el empleo -sobre todo en el empleo-; hay que ver cómo vamos ganando esa vida todos los días con estas condiciones. Porque no son medidas caprichosas, no son medias pensando en intereses políticos, no son medidas pensando en oportunismo, son medidas pensando en Colombia, donde todos somos parte de un equipo y aquí no hay triunfos individuales; lo que hagamos bien es un triunfo de todos”, dijo el mandatario.

