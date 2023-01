“No soy guerrillero”: senador Alexander López y Uribe se enfrentan en el Congreso

En medio de un debate sobre dineros de Odebrecht en campañas presidenciales, el exmandatario acusó al congresista del Polo de “patrocinar actos de terrorismo”.

“Ojalá hubiera habido estas facilidades de tomar fotos para que hubieran salido sus fotos con el ELN en Cali, patrocinando actos de terrorismo contra la empresa de los caleños”, aseguró Álvaro Uribe.

Y Alexander López le contestó: “No soy guerrillero. Mi familia lo sabe, mis amigos lo saben, mis compañeros lo saben y por eso estoy aquí en la lucha social”.

En el debate, citado por el Polo Democrático, el senador Jorge Robledo volvió a acusar al expresidente Juan Manuel Santos y a Óscar Iván Zuluaga de haber recibido dinero de la multinacional brasileña durante la campaña de 2014.

“Duda Mendonça, un pillo de los de Odebrecht, dice que él le transfirió 1,5 millones de dólares a la campaña de Óscar Iván Zuluaga”, sostuvo.

Ante estos señalamientos, la bancada uribista pidió sesión informal para que Zuluaga pudiera defenderse. Sin embargo, la proposición se votó y no fue aprobada.

El excandidato presidencial cuestionó este rechazo a la defensa.

“Es que a mí me han condenado y no me dejan hablar. Ese no es el camino para que se conozca la verdad. El país tiene que aprender a enfrentar que aquí lo que vale es la verdad judicial, pero a mí me han condenado cuando soy inocente”, declaró Zuluaga.

El debate continuará el próximo lunes.