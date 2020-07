"No tengo la reelección en frente", asegura Iván Duque

En uno de los apartes de su discurso en la inauguración del nuevo periodo del Congreso de la República, el presidente Iván Duque dijo que no tiene "en frente" la reelección.

"Como presidente no tengo la reelección en frente y mi único deseo es que este compromiso con el presente y con el futuro se haga realidad. El discurso del caos no es el discurso de Colombia, como tampoco lo es el del odio o el facilismo' recalcó al hacer un llamado a la unidad para enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus.

Al respecto, invitó a los congresistas a trabajar juntos para ser recordados porque, en momentos difíciles, sobresalieron las soluciones y no las agresiones.

"A que seamos recordados por saber construir y nunca destruir; a que seamos recordados por avanzar y no por parar; a que seamos recordados por nuestra grandeza y no por las bajezas que tristemente vemos en la política; a que seamos recordados por ser pedagogos y no demagogos", manifestó.

Y concluyó: "Los invito a continuar la batalla de las ideas desde la claridad de nuestras diferencias, pero atreviéndonos a desafiar la política del odio que promueven los profetas de la fractura nacional".

Sobre las decisiones que ha tomado su gobierno para luchar contra el COVID-19, el mandatario insistió en que Colombia ha "tenido uno de los aislamientos más estrictos del mundo y una reactivación gradual y con responsabilidad".

"Avancemos, sabiendo que enfrentaremos momentos retadores y exigentes; avancemos con solidaridad, nobleza y cultura ciudadana. Nadie dijo que esto sería fácil para los colombianos, pero nosotros sabremos salir adelante", agregó.

Según Duque, a pesar de la adversidad, "nuestro país se mantiene firme. La historia nos impuso la obligación de navegar un mar de tempestad y nuestra convicción será la brújula para llegar a puerto. Nuestro reto es que la historia nos recuerde como aquella sociedad que fue capaz de pensar en grande, de ver más allá de las dificultades y entender que juntos, únicamente juntos, construimos país".

Por último, el jefe de Estado dedicó el Día de la Independencia de Colombia, este 20 de Julio, al personal médico que pelea de frente contra la enfermedad que enluta al mundo.

"Que este día nacional sea el día de los médicos, enfermeros, epidemiólogos, bacteriólogos y profesionales de la salud que se han entregado. Que este sea el día de nuestra solidaridad, que este sea el día de nuestros soldados y policías, el día de nuestros campesinos, de nuestros trabajadores en las cadenas de abastecimiento y la provisión de servicios. Que este sea el día de Colombia", finalizó.