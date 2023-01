“No voy a renunciar”: mintransporte responde a críticas de negociación con bancos por Ruta del Sol

Ángela María Orozco dio explicaciones del porqué el Gobierno buscaba un acuerdo para saldar deuda de Odebrecht, lo que la tiene en el ojo del huracán.

Cerca de cuatro años de pleito terminaron el martes, después de que el Tribunal de Arbitramento declarara la nulidad del contrato de la Ruta del Sol II y sus otrosíes por actos de corrupción y ordenara al Estado pagarle a la concesionaria y a los terceros de buena fe más de 211.000 millones de pesos.

Por su parte, Carlos Andrés Perilla, secretario del tribunal de arbitramiento, pidió “ordenar a la Agencia Nacional de Infraestructura, que disponga de los recursos que se encuentran en el patrimonio autónomo, fideicomisos Ruta del Sol sector 2, administrado por la fiduciaria Corficolombiana en la cuantía de 187.056’125.325,62 de pesos junto con los rendimientos que puedan generar hasta el momento del retiro”.

De este dinero, una parte deberá salir del bolsillo de los colombianos. Sin embargo, lo que más generó polémica es la negociación de la que habló la ministra de Transporte, en la que se pretendía pagar 1,2 billones de pesos a los terceros de buena fe o a los bancos.

El senador del Polo Democrático Jorge Robledo aseguró que Orozco está impedida y criticó al tribunal ya que “condena al consorcio -Ruta del Sol, Odebrecht, Aval-, por corrupción y nos quieren decir que los bancos del grupo Aval, eso sí, son terceros de buena fe”.



Ante las críticas, la ministra respondió que en ningún momento se hizo un acuerdo y que las conferencias y asesorías que brindó a uno de los bancos de este grupo no la inhabilita para su cargo “ni moral, ni ética, ni legalmente para ejercer el control de tutela, que es lo que yo ejerzo, porque ustedes saben que la que negocia es la ANI”.

Decenas de ciudadanos han pedido su renuncia a través de las redes sociales con el hashtag #RenuncieMinistraTransporte, que fue tendencia.

Ante esta petición, Orozco declaró: “no voy a renunciar porque siempre he hecho todo de cara al país dentro de la legalidad y transparencia que toca”.

La firma Dattis aclaró que el valor establecido por el tribunal es adicional a los 1,4 billones de pesos que ya se les había reconocido previamente.

En contexto:

