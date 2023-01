“Nos espera un escalamiento de tensiones”: analista sobre relaciones entre Colombia y Venezuela

Los funcionarios de Maduro, según los expertos, ya no tienen validez para el gobierno Duque tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de ese país.

A parte de dos presidentes, coexisten una Asamblea Nacional de Diputados y una Asamblea Nacional Constituyente. Además, hay dos tribunales supremos, uno de ellos en el exilio desde Colombia, lo mismo que ocurre con los dos fiscales que hay en Venezuela.

"Para Colombia, en teoría, desde el punto de vista oficial, no existen dos gobiernos en Venezuela, existe uno solo, y ese gobierno es el de Juan Guaidó. Y en materia de poderes públicos el legislativo es la Asamblea Nacional y el judicial es el Tribunal Supremo en el exilio", dice Víctor Mijares, analista internacional.

En el entendido de que Guaidó designe un gabinete, o nuevo embajador en Colombia, según la analista Sandra Borda, el gobierno nacional pasaría a reconocerlo como el representante oficial del Estado venezolano.

"Lo que creo que nos espera es un escalamiento de las tensiones. Creo que nos espera una reacción dura del gobierno de Maduro. Ayer parecía estar invocando la unidad bolivariana, pero creo que va a transitar hacia un esquema de entendimiento con Colombia mucho más brusco", dice la experta.

Coinciden los analistas en que la presión del gobierno colombiano va en la dirección correcta, un consenso al que no han podido llegar los partidos políticos. Dirigentes como Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, opinan que “es una decisión absolutamente equivocada del gobierno colombiano reconocer un presidente de facto".

Para David Barguil, del partido Conservador, “hay que darle al presidente Guaidó toda la legitimidad de las acciones que tome a partir de la fecha de su reconocimiento".

Al día de hoy, los canales diplomáticos entre Colombia y Venezuela dependerían exclusivamente de las nuevas acciones que defina Juan Guaidó en materia de política exterior.

