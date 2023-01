“Nos ven como un cáncer y no como colombianos en proceso de reincorporación”: FARC a gobierno Duque

Comisión de Paz recibió a funcionarios para hacer un análisis de la implementación de los acuerdos. El balance no es alentador.

El debate fue el primer cara a cara entre este gobierno y la Comisión de Paz que tuvo como protagonista la incertidumbre, empezando por los cuestionamientos por la salida de Iván Márquez y otros exguerrilleros del espacio territorial.

"La Justicia Especial para la Paz creo que está actuando como debe actuar, los diez días que le ha dado la Jurisdicción Especial para la Paz a las personas cuya ubicación no se conoce son un espacio importante. Una operación militar, haya sido por cualquier motivo, creo que no es suficiente razón para que estas personas se ausenten de la JEP", indicó Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz.

En materia de implementación también hubo varios reparos. Se argumentó que el gobierno Santos planteó expectativas irrealizables en cuanto a proyectos productivos y de reincorporación.

"La plata no existe, el cálculo que hizo la anterior administración es que el proceso de cumplir con los acuerdos costaba 130 billones de pesos, eso implicaba 8,5 billones de pesos anuales. Para este año no hay ni siquiera 3", aseguró Emilio Archila, alto consejero para la estabilización.

Fue allí cuando la FARC intervino, alegando que el diagnóstico del gobierno Duque muestra una falta de compromiso con la paz.

"Nos siguen viendo cómo un cáncer y no como unos colombianos que firmamos un acuerdo de paz y estamos en proceso de reincorporación", indicó Julián Gallo, senador de ese grupo político.

La ministra de Minas también destacó el aporte del sector minero-energético a la implementación, con cifras de 1,2 billones en los últimos dos años.

Finalmente se conformó una mesa técnica para estudiar salidas al proceso de asignación de tierras, que se encuentra estancado.

