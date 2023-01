“Nuestro gobierno no obrará jamás buscando ceses al fuego bilaterales”: Iván Duque

Ante el Cuerpo Diplomático, insistió en capturar a los miembros del ELN en Cuba afirmando que “no son solicitudes por terquedad”.

Aunque el presidente dijo que era respetuoso de las anteriores administraciones que sí acogieron el cese de acciones violentas bilaterales, expresó que en su gobierno esto no va a ocurrir porque no va a homologar la acción del Estado con la de grupos al margen de la ley.

El mandatario colombiano se refirió a la polémica con esa isla: “Yo entiendo que se pueden haber presentado en el pasado condiciones que abrieron algo de interés y de colaboración para que los miembros de esa organización hicieran un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. Pero yo no puedo ser hipócrita con la comunidad internacional aquí representada”.



🎥 #EnVivo | Saludo al Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia. https://t.co/qnxy2uuqq5 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 30, 2019