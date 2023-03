Nueva discusión entre Gustavo Petro y Nayib Bukele: “¿Todo bien en casa?”

El presidente Nayib Bukele le dijo a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, que "no entiende su obsesión con El Salvador", en respuesta a un tuit del colombiano en el que opina sobre una publicación de la cadena internacional CNN en Español acerca de la polémica megacárcel a la que fueron trasladado decenas de pandilleros.



Petro trinó sobre esta noticia de CNN en la que se señalaba que "fiscales en Nueva York alegaron que altos funcionarios de Bukele hicieron un pacto con las pandillas. A cambio de mejores condiciones, las pandillas reducirán la tasa de homicidios para que parezca que su enfoque duro con el crimen estaba funcionando".

"Mejor que hacer pactos del Gobierno por debajo de la mesa es que la Justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la Paz", escribió el presidente Gustavo Petro la mañana de este jueves, 9 de marzo, en Twitter.

En respuesta, Nayib Bukele publicó en la misma red social: "Pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de 'mejores condiciones'". Y agregó: "Además, no entiendo su obsesión con El Salvador".

Además, el mandatario salvadoreño preguntó: "¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero?", "¿Todo bien en casa?".



Es de recordar que el diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue acusado por su exesposa, Day Vásquez, de haber recibido dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias ‘el hombre Marlboro’, para la campaña presidencial de su padre. Esa plata, según Vásquez, nunca llegó a dicho destino y quedó en manos de Nicolás.

No es la primera vez que Nayib Bukele y Gustavo Petro intercambian duros mensajes en la res social Twitter. Ya había sucedido a inicios de marzo, cuando el mandatario colombiano aseguró en un acto de Gobierno que se pueden ver en redes "las fotos terribles -no me puedo meter en otros países- del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos".



Esto en referencia a que el Gobierno de Nayib Bukele trasladó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad para 40.000 presos, a 2.000 supuestos pandilleros.

Horas después, Nayib Bukele respondió a ese comentario: “Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica”. Además de esta frase, escribió: “Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños”.

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro le replicó a su homólogo con otro comentario.

“Pues Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.00 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles, sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional”, afirmó el jefe de Estado colombiano.