Nueva normalidad: ¿decreto de Duque que rige desde septiembre tumba decisiones de Claudia López?

"El decreto de Bogotá que empezará a regir el jueves viene con las condiciones del decreto actual, el primero de septiembre entra a regir un decreto que deroga todos los decretos”, dijo Daniel Palacios, viceministro del Interior, al hablar de la nueva normalidad que anunció el presidente Iván Duque.

Según el funcionario, “no se puede revisar ese decreto (de Claudia López) a la luz de un decreto que va a funcionar a partir del primero de septiembre”, refiriéndose a lo que va a promulgar el Gobierno nacional.

Frente a esa normativa nacional, fue enfático en decir que desde la próxima semana “las iglesias quedan abiertas y tendrían que pedir que no entren en operación siempre y cuando sea un municipio de alta afectación” por el coronavirus.

“La alcaldesa tendría que solicitar la prohibición expresa (al Ministerio de Salud) de las iglesias de manera presencial o de cualquier sector que considere que no debe reactivarse argumentando la situación epidemiológica de la ciudad”, recalcó.

Sobre el consumo de licor, dijo que no está permitido el consumo en restaurantes, como lo mencionó Claudia López, y que el Ministerio de Salud debe hacer la evaluación para así poder autorizarlo.

“De aquí al primero de septiembre no se puede consumir licor en los restaurantes”, insistió.

Palacios dijo que con el decreto nacional “todo queda abierto, excepto lo que está prohibido: aglomeraciones públicas o eventos sociales, bares, discotecas y lugares de baile, y donde está el consumo de licor en lugar público o establecimiento comercial”.

"El gobierno nacional gobierna para toda Colombia y el decreto del presidente sale el primero de septiembre para todo el territorio nacional", concluyó.

