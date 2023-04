"Nuevas caras no van a hacer el milagro que Petro necesita": Juan Carlos Flórez

Continúan las reacciones en Colombia luego del remezón ministerial del presidente Petro en las últimas horas. Los cambios en las carteras de Salud, Hacienda, Interior, Agricultura, Ciencia, las TIC y Transporte suponen muchas inquietudes para lo que viene en materia de las reformas que el Gobierno busca le sean aprobadas en el Congreso.

“En primer lugar, es un cambio de nombres que abre un interrogante: ¿cuál es el sistema que el presidente va a usar para que le sean aprobadas sus reformas? En Colombia, por desgracia, ningún fiscal, ningún presidente, le ha metido diente al problema fundamental de nuestro sistema político: la corrupción, un sistema extorsivo en el cual congresistas, diputados, concejales, establecen un precio a los votos, un precio que se mide en puestos y contratos, a los votos que entregan para apoyarlo o que le niegan a un gobierno”, señaló en Noticias Caracol el analista político y exconcejal Juan Carlos Flórez.

Para Flórez, los cambios del presidente Petro no serán suficiente para lograr lo que él necesita.

“Entonces, cambia a la ministra de Salud porque decían que era muy ideológica, que no negociaba. Llega Jaramillo, pero qué le va a dar Jaramillo a cambio a los congresistas que deben sacar la reforma a través de las comisiones de la Cámara, del Senado, y después de las plenarias. Me parece que es allí donde está la gran pregunta porque los nombres solamente, nuevas caras, no van a hacer el milagro que Petro necesita y que además siente él se le está yendo el tiempo como agua entre las manos”, explicó.

Agregó: “Hay dos asuntos al mismo tiempo, de un lado el sistema extorsivo, no nos llamemos al engaño, eso no es mermelada como decimos, esos son puestos y contratos en concreto y, al mismo tiempo, están unas diferencias de fondo entre algunos sectores de la casta política y las reformas del presidente Petro. Entonces, esto no se trata simplemente de que llegaron unas nuevas personas a sentarse en las sillas de los ministros e ir a negociar con el Congreso”.

Flórez también cuestiona el mensaje del mandatario.

“Ahí me parece que el presidente Petro no ha enviado un mensaje claro desde el inicio porque, aunque él llegó sobre una ola anticorrupción que lo benefició no solo a él, sino incluso al candidato contradictor, el exalcalde de Bucaramanga, el presidente Petro pactó con la casta política al inicio y los costos se vieron a lo largo del camino”, anotó.

En ese sentido, Flórez concluyó que “él tiene un gran desafío: o utiliza el mismo sistema de siempre que termina afianzando la corrupción o plantea un nuevo modelo y eso es lo que no hemos visto ni en su discurso de Zarzal, y vamos a ver si de pronto lo vemos en las próximas horas o próximos días en la negociación con el Congreso”.