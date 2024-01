Nuevo alcalde de Tuluá afirmó que la administración anterior hizo pactos con grupos criminales

El recién posesionado alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, hizo explosivas revelaciones sobre los que señaló como responsables por la grave situación de violencia que afronta el municipio. El gobernante le dijo a Noticias Caracol que la administración anterior hizo pactos con grupos criminales para repartirse contratos.



Desde su casa, donde permanece resguardado tras las amenazas de muerte, el alcalde de Tuluá aseguró que la crisis de seguridad en su municipio es resultado de un acuerdo por debajo de la mesa entre el grupo criminal La Oficina y la administración saliente.

“La administración anterior, de una manera equivocada, me imagino yo, en algún tipo de acuerdo les permitió manejar contratación con el Estado, extorsionar a los contratistas. Hoy manejan y acaparan la inmensa mayoría de los productos básicos de la canasta familiar. Hoy tienen discotecas, bares, restaurantes, empresas de ambulancias y creo que contratan o contrataban con la administración pública”, manifestó Gustavo Vélez.

Manifestó que sus cabecillas, que delinquen desde la cárcel, le pidieron participación en la contratación a cambio de dejarlo gobernar.

“Ellos querían seguir controlando la Secretaría de Movilidad, me pidieron puestos, me pidieron que yo tenía que permitir extorsionar a los contratistas, tener contratación por ejemplo con el PAE (Plan de Alimentación Escolar), porque ellos no podían exigir menos de lo que ya tenían”, agregó el alcalde.

Publicidad

El gobernante declaró que, en 2023, 450 establecimientos comerciales cerraron por extorsiones. Indicó que es uno de los mandatarios más amenazados de Colombia.

“Cada ocho días me llega una amenaza nueva de que me van a matar o que me van a disparar con un lanzacohetes”, puntualizó el mandatario.



En cuanto al asesinato del concejal Eliecid Ávila, el alcalde de Tuluá dijo que fue producto de su oposición a la elección del nuevo personero.