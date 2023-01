Nuevo presidente del gobierno español reitera interés en el galeón San José

Pedro Sánchez dijo que buscará una “posición constructiva” con Iván Duque para lograr un acuerdo. Habló del Tesoro Quimbaya, la demanda de Gas Natural y el ELN.

Esta es la entrevista que el nuevo presidente del gobierno español, de visita en Colombia, le concedió a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol.

Juan Roberto Vargas (JRV): ¿Cuál es el motivo de su visita a Colombia?

Pedro Sánchez (PS): Compromiso del nuevo gobierno de España con el nuevo gobierno de Colombia, el compromiso reforzado de España con Colombia. Creo que tenemos muchísimas cosas pasadas que nos entrelazan, pero sobre todo tenemos mucho hacia el futuro, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que ver en qué fórmula podemos ayudar a progresar y también a construir prosperidad en la sociedad colombiana y también en la prosperidad española

JRV: ¿Por qué es atractivo invertir en Colombia?

PS: Por la seguridad que ofrece, por las garantías que ofrecen las inversiones, por los lazos que existen también en términos no solamente económicos, sino también sociales y humanos, por la proximidad cultural y, sobre todo, por la identidad idiomática. Creo que tenemos muchísimas cosas en común que animan a muchísimos empresarios españoles a venir a estas tierras

JRV: ¿En qué sectores les interesa invertir en América Latina y en Colombia?

PS: Las infraestructuras, todo lo que tiene que ver con el sector energético, todo lo que tiene que ver con las licitaciones en la provisión de servicios esenciales para el bienestar de la sociedad, como lo son los hospitales. En definitiva, de lo que estamos hablando es de una apuesta seria, una apuesta rigurosa, una apuesta solvente y de largo plazo. No es una especulación, es decir, si un empresario español viene a Colombia es porque quiere apostar en el mediano y largo plazo por esta sociedad.

JRV: Hablemos de Gas Natural, que administraba Electricaribe, eso terminó en una intervención del Estado. Ahora hay una demanda de Gas Natural al Estado colombiano. ¿Eso cómo puede contrastar con el buen clima del que usted habla?

PS: Creo que precisamente, porque hay buen clima y somos países hermanos, lógicamente surgen esas fricciones. Lo que sí he percibido es una voluntad clara de tener una aproximación por parte del nuevo gobierno de Colombia y también del nuevo gobierno de España, pragmática, positiva, de encontrar una solución a esos problemas, que no necesitemos un tercero sino que podamos encontrar una solución.

JRV: Otro tema puntual… la empresa Canal Isabel II, todo este tema que en España ha desencadenado en acciones judiciales y en Colombia también. Hay una cooperación entre los dos países. ¿Esa cooperación se va a mantener, sobre todo para que los empresarios españoles que están implicados en ese lío cuenten lo que saben de lo que pasó aquí en materia de corrupción?

PS: Sin duda alguna. Creo que si algo ha planteado el presidente Duque, y también nosotros lo hemos planteado en España, es la necesidad de regenerar la vida democrática de nuestros países y eso significa tolerancia cero con la corrupción. Soy consiente también del referendo que ha habido este último fin de semana precisamente con una participación importante de los colombianos en relación con un rechazo frontal contra la corrupción. En España ocurre un poco lo mismo. En esta cuestión del Canal Isabel II lo que se necesita es reforzar esa cooperación entre ambos gobiernos.

JRV: ¿España mantiene la posición de que tiene derechos sobre el tesoro del Galeón San José?

PS: La mantenemos, pero también le digo: vamos a tener una posición constructiva con el presidente Duque. Creo que él también ha trasladado una posición constructiva respecto a este asunto. Creo que no tenemos buscar en terceros lo que podemos lograr, encontrar una solución entre dos países amigos.

JRV: Cuando se habla de una solución constructiva, hablamos de que ambos ceden…

PS: En eso estamos, lograr una cesión de ambos para lograr un acuerdo.

JRV: Respecto al tesoro Quimbaya, hay un fallo de una corte colombiana que pide al Estado recuperar ese tesoro que fue entregado en unas circunstancias políticas muy distintas. ¿España está dispuesto a abrir ese debate para que no haya litigios?

PS: Estamos dispuestos a cooperar con el gobierno colombiano y vamos a encontrar alguna fórmula cooperativa.

JRV: Hablemos del drama de los venezolanos y la migración masiva que llega a países como Colombia.

PS: Tiene alguna semejanza con lo que está pasando en Europa y le diré que hay dos dimensiones: la crisis política, social y económica que se vive en Venezuela y que exige un diálogo entre las partes, entre el régimen y la oposición, y luego está la dimensión regional de este éxodo masivo que está habiendo de venezolanos como consecuencia de esa crisis interna. ¿Cuál es la respuesta? Creo que el presidente Duque y otros gobiernos de América Latina están acertando en la aproximación. Si todos estamos de acuerdo, como está también el gobierno de España, que este éxodo masivo es una crisis migratoria regional, lo que se necesita es una respuesta regional, se necesita del concurso también de Naciones Unidas, de organismos multilaterales y de la comunidad internacional. Y, desde luego, España no va a ser ajena a eso. España va a apoyar cualquier solución que se dé en el ámbito regional.

Lo que les traslado es mi posición sobre la crisis migratoria en Europa. ¿Qué está haciendo el gobierno de España, por qué está luchando el gobierno? Está luchando por un sistema de reparto de cuotas, con una aproximación que es la siguiente: si hay un migrante que llega a España, este está pisando territorio europeo, no solo español. Y, por tanto, esto es un desafío que afecta no solamente a España, sino que afecta al conjunto de la Unión Europea y, por tanto, debe haber una solidaridad entre todos los estados miembros.

JRV: Su posición sobre el proceso de paz en Colombia…

PS: Absoluto respeto y absoluto reconocimiento a lo que ha logrado Colombia con los acuerdos de la paz, donde sabe que España no ha sido un país ajeno. Al contrario, ha estado desde el principio empujando y ayudando para construir esa paz. Colombia ha logrado algo muy importante y decisivo, lograr esos acuerdos de paz. Ahora queda la implementación de los mismos y la revisión.

JRV: Usted ofreció a España como sede de unos eventuales diálogos que continúen con el ELN. ¿Por qué?

PS: Somos un país que no somos ajenos a la realidad colombiana, somos un país que queremos echar una mano, que queremos arrimar el hombre. Si Colombia necesita de ese apoyo, España lo dará.