Nuevo sablazo de Petro: “Que la Fiscalía nunca más se dedique a perseguir por razones políticas”

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el proceso de elección de la nueva cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que iniciará este jueves en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. La terna enviada por el jefe de Estado la componen Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez.



Por medio de su cuenta en la red social X, el presidente Petro aseguró que ha "enviado una terna de mujeres probas a la Corte Suprema para la elección de fiscal General de la Nación”, y lanzó un sablazo que haría referencia a sus ya conocidas diferencias con el actual fiscal Francisco Barbosa.

“Cualquiera que sea la decisión de la Corte, espero que, a partir de esa decisión, la Fiscalía nunca más se dedique a perseguir colombianos por razones políticas o económicas y nunca más se permita que se use para encubrir el crimen”, escribió el presidente Gustavo Petro.

A renglón seguido, el mandatario también hizo énfasis en que “el ministro de Justicia tiene hoy la tarea de configurar una comisión de reforma a la justicia que busque simplificarla, empoderarla, volverla efectiva y cercana a la ciudadanía”.

He enviado una terna de mujeres probas a la corte Suprema para la elección de fiscal General de la Nación



Propuestas de las integrantes de la terna para fiscal general de la Nación

La terna de mujeres nominada por el presidente Gustavo Petro para llegar a la dirección de la Fiscalía General de la Nación fue escuchada el jueves 23 de noviembre de 2023 en audiencia pública por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez Parra expusieron sus ideas que giraron en torno a restructurar la Fiscalía, corrupción, fortalecimiento de Medicina Legal, atención a víctimas y enfoque territorial, énfasis en derechos humanos, entre otros.

"Una inteligencia con conocimiento para que las personas solo dependan de su decisión sin presiones externas, sin presiones internas y sin ninguna vinculación política. La Fiscalía no puede ser un órgano persecutor", aseguró Ángela María Buitrago.

"Yo no estoy acá en representación de persona alguna, yo no esgrimo ninguna bandera diferente a la de la rama judicial, que me comprometo a defender en su autonomía y soberanía, que ha estado a la altura en los momentos de crisis", indicó, por su parte, Luz Adriana Camargo.

"Uno de mis primeros compromisos, en el evento de ser elegida fiscal general de la Nación por esta alta corporación, será combatir a fondo y sin descanso el fenómeno de la corrupción a todos los niveles. La justicia cuenta con las herramientas para el correcto ejercicio de su deber", aseguró, a su turno, Amelia Pérez Parra.