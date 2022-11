Nuncio apostólico habla de la paz total: “Las guerras no se resuelven mandando gente a la cárcel”

Monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico en Colombia, habló con Noticias Caracol sobre diversos temas del conflicto armado y el papel de la Iglesia católica con los grupos armados y con las víctimas.

Misa en conmemoración de las víctimas del Palacio de Justicia

“Fue emotiva y simbólica por sí misma. Estaban las víctimas, se hizo un esfuerzo de que estuvieran no solo las víctimas del poder judicial sino todas, y es obvio que el contenido simbólico era mucho más grande porque se tenía la presencia del M-19, de los jueces y del Ejército.

Y por el M-19 habló del presidente Petro, aunque él no participó en la toma del palacio pero su organización sí. Y eso ha sido muy importante porque nunca se había dado esa posibilidad y es una contribución para ir cerrando heridas.

El palacio tuvo una repercusión mundial y parecía que Colombia se caía, yo era un estudiante y no podía creerlo que terminara así. Eso institucionalmente parecía la debacle.

Y este fue un momento en el cual las circunstancias políticas permitieron que viejos rivales se junten y hagan privilegiar la constitucionalidad y una actitud que yo llamo de fe para los creyentes. Estábamos rezando por los caídos, los inválidos y el dolor de las familias y estábamos mirando hacia el futuro.

Soy realista y he visto otros conflictos, las heridas no cicatrizan rápido y estas son difíciles de cicatrizar. Especialmente en los que han perdido seres queridos, en los que han sufrido, todavía hay desaparecidos. Pero de alguna manera hay que empezar. El papa nos dijo ‘den el primer paso’.

La historia del M-19 es compleja, también es autor de la Constitución del 91 y se tomaron en serio dejar las armas.

La paz total del presidente Gustavo Petro

El M-19 se desarmó y cumplió, las FARC no existen, tenemos hoy un partido que es heredero, pero no existen las FARC como institución guerrillera y en armas. Quién nos dice que no se pueda seguir en el desarme, de los espíritus primero, y entrar en la formación de una opinión política democrática donde el consenso se forma a veces de los contrarios. Es un acto de coraje intentarlo.

La posición del alto comisionado de la paz es correcta, he recorrido muchas de esas regiones, la solución tiene que venir de las regiones mismas, de los actores que no son solo los grupos armados sino las poblaciones que los sufren, del Estado que está o no está o está insuficientemente.

No hay recetas, es un camino que se inicia sin una hoja de ruta detallada, se tiene la iniciativa de empezar por las regiones, excepto el ELN que es otro cuento. Cómo se puede hacer, nadie lo puede saber.

Iván Márquez y las disidencias

No es la Iglesia católica la que se sienta sino el Estado colombiano. Es obvio que no es igual el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias que nunca firmaron. Pero eso no significa que podamos ignorar que existe y que complica las cosa y hay que ver su rol.

El alto comisionado dice que debemos ser jurídicamente imaginativos, pensar todas las posibles salidas, haciéndolas distintas. Al ELN no le gusta que lo traten como otros, el Clan del Golfo no va a aceptar un milímetro menos que lo que se dé al ELN, no hay una hoja de ruta, no hay que pedir que el Estado pueda dar mas precisiones de las que la realidad le permiten.

Usted no puede tener un cese al fuego con el ELN si al mismo tiempo no lo logra con las disidencias o el Clan del Golfo.

Los narcos puros entran en otra categoría, cómo pueden ser políticos. Una cosa es que lo pidan y otra que se les pueda dar, lo que no significa que se puedan ignorar. Así todos los narcos dejaran las armas vienen y entran los mexicanos, que ya están.

En cuatro años que estoy aquí no ha habido ningún ataque a la Iglesia, ningún obispo ha sido impedido de visitar las zonas más duras de su territorio, como pasaba antes. Es un signo.

Con el ELN no es un secreto que hemos tratado por 17 meses y cuando uno ha tratado, pues el otro se porta mejor.

¿Cuál será el papel de la Iglesia?

Lo tendrá que definir el Estado mismo. Estamos para ayudar al Estado y la sociedad, y muchas veces la sociedad en contra de la ausencia del Estado. Tenemos una responsabilidad por los nuestros.

El papa está al tanto y me deja actuar, tiene una gran confianza de cómo estamos trabajando. Ha sido informado desde que el presidente Duque nos pidió que viéramos la posibilidad de algún contacto con el ELN. La Santa Sede no va a intervenir en el Clan de Golfo, las disidencias o los narcos, pero sí con el ELN. Porque el ELN tiene un carácter de insurgencia política reconocida por la comunidad internacional.

Definir sobre un grupo terrorista no hay consenso internacional. No figura en la lista de las Naciones Unidas y por tanto no tiene sanciones del consejo de seguridad, sí en Estados Unidos que tiene todo el derecho. Sí figura en la Unión Europea con distinto matiz, pero no en el consejo de seguridad de la ONU.

No quiere decir que no cometan actos terroristas, cometer un acto terrorista no lo transforma en una organización terrorista. Hasta los ejércitos cometen masacres y no los transforma en una organización criminal; tienen una realidad institucional, un objetivo operacional que en el caso del ELN es político. Por supuesto, ellos van a decir que no cometen actos terroristas sino actos de guerra y ahí entramos en una discusión bizantina porque la comunidad internacional no tiene definición de qué es el terrorismo.

¿Los militares involucrados en casos de falsos positivos también merecen pasar la página?

El perdón total se asemeja a una amnistía y usted sabe bien que hoy no es bien vista una amnistía en casos de derechos humanos, y especialmente cuando son contra el DIH. Y eso no quiere decir que las amnistías no existan, que no estén previstas en el derecho, es una decisión de Estado.

No me gusta eso de perdón total, más bien hablemos de paz porque se pone a la justicia en un acto reivindicativo de la sociedad y la reparación. El famoso tema de la justicia transicional, eso es una decisión política que corresponde al Estado.

Que la comunidad pueda reconocer que no es una impunidad total, si no entra la Corte Internacional de Justicia, que tiene competencia sobre todos los actos violatorios del DIH. Si el sistema de justicia o funciona en un país entonces entra la corte internacional.

¿Qué decirles a tantas personas que ven con recelo este tema de la paz total?

Nadie sabe cómo se va a hacer. Nadie dijo que no va a haber impunidad porque se abriría otra instancia, muchos no aceptan a la JEP y sin embargo es eso lo que ha permitido que no entre la Corte Internacional de Justicia. Es una opción interna, soberana, del país de hacer justicia no impunidad.

Mandar la gente a la cárcel no es la única solución, esa es la realidad y a veces es materialmente imposible. Las guerras no se resuelven mandando la gente a la cárcel sino con instrumentos políticos, jurídicos y sociales, porque hay que reparar.

Usted no puede resolver una guerra civil con el Código Penal. El Código Penal es para una situación normal y ordinaria. Y una guerra no es normal.