¿Objetar o no la ley estatutaria de la JEP? Escándalo de Bermeo atiza el debate

La captura del fiscal, señalado de recibir dinero para interferir en el caso Santrich, complica la situación. Uribistas y otros sectores se pronuncian.

Una foto resume el debate que vive el país por cuenta de la ley que reglamenta el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. La publicó el expresidente Álvaro Uribe para llamar la atención sobre lo que considera como adoctrinamiento y abuso por parte de algunos profesores con sus alumnos respecto a la JEP.



1. En el CD hemos estado en desacuerdo con la JEP, ganamos el plebiscito con el No y sin embargo se desconoció.

2. No hemos visto la posibilidad política de tener mayorías para derogar la JEP.

3. Estamos pensando mínimo en 8 reformas a la JEP. pic.twitter.com/4mLlEZ6vsB — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 5, 2019