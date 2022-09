“Oferta de paz total no es ni debilidad ni inactividad”: ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Iván Velásquez , estuvo en Noticias Caracol hablando de seguridad nacional y otros temas. Explicó la oferta de paz total del presidente Gustavo Petro, así como los cambios en la cúpula de la fuerza pública y cómo afectan las operaciones de inteligencia. También, se refirió al papel de Venezuela en los diálogos con el ELN y al uso del Esmad.

¿Hay una relación entre las masacres y la oferta de paz total del gobierno Petro?

No hay una relación directa entre la oferta de paz total y las violencias y lo podríamos ver con las masacre. Si eso fuera un indicador, de las 74 o 75 masacres que ha habido este año, 14 o 15 corresponden al periodo del presiente Petro. ¿Entonces cuál es la explicación para los otras 60 cuando no había una oferta de paz total?

Lo que ocurrió en Barranquilla, por ejemplo, por toda la información disponible por la Policía y todas las investigaciones que se vienen adelantando, lo que aparece en medio de esas muertes es un tema de narcotráfico.

La fuerza pública continúa actuando, no es que por esas banderas anticorrupción y de derechos humanos se haya producido una parálisis en la actividad. Se han insistido públicamente, se la ha dicho a cada comandante de fuerza, la necesidad de que continúe cumpliendo con su obligación constitucional.

Fortalecer la inteligencia

Estamos planteando una estrategia que fortalece mucho la inteligencia, que podría prevenir el delito.

Cambios en la cúpula y cómo afecta las operaciones de inteligencia

Se ha dicho que estos cambios afectan porque llegan personas inexpertas. Hay personas formadas en inteligencia. Que haya cambios, lo cual es normal, por ejemplo en la Dipol, no significa que hayan cambiado las capacidades, que además son institucionales.

Los resultados que se produjeron respecto de los descuartizados en Bogotá es con la Dijín, al mando de la coronel. La cabeza de la Dijín no hace directamente investigaciones, pero tiene la habilidad para ordenar, para disponer. Yo creo que no se va a sufrir, no se ha producido una ruptura antes y después.

La paz total vs. operativos

Hay una oferta del gobierno en cuanto a la paz en todos sus niveles y sus diferentes consecuencias en cada uno de sus procesos, es una oferta que no supone inactividad y se sigue actuando.

La oferta de paz total no es debilidad, pero tampoco inactividad. A ningún comandante se la ha dado instrucción de que no realice ningún operativo.

Los bombardeos

Los bombardeos son excepcionales, se tienen como unas operaciones especiales que requieren previamente una labor muy cuidadosa para determinar que el objetivo de alto valor se encuentra allí y la identificación de quienes lo están acompañando.

En el cuatrienio anterior fueron 8 bombardeos de esta naturaleza, cómo afirmar que esto es una imposibilidad de acción de las Fuerzas Armadas cuando se tiene como excepcional.

Maduro como mediador con el ELN y posición de Estados Unidos

Respecto de calidad del presidente Maduro como mediador, creo que puede ser igualmente provechoso para que el Ejército de Liberación Nacional asuma plenamente los compromisos en la negociación porque está de por medio también la actividad de un presidente, de un país vecino, que en esa medida se compromete igualmente con el proceso de paz en Colombia.

Espionaje por parte de organismos del Estado o las Fuerzas Armadas

Uno no podría asegurar que hoy no va a ocurrir eventualmente una acción de esa naturaleza sin tener el real control sobre todas las operaciones de inteligencia. Lo que sí existe es el compromiso, es que nosotros no las toleramos, no las patrocinamos, no cohonestamos y no las vamos a ocultar, y vamos a actuar cuando esas cosas se presenten.

Intervención del Esmad

En el tema de intervención del Esmad, lo que se ha dicho y lo ha afirmado también públicamente el director de la Policía es que es el último, último, último recurso.

Cuando no haya otra posibilidad de controlar una situación. Con el tema del CAI , una protesta que se tenía noticia que se iba a producir en el CAI, ocurrió que se desbordó, pero esto es por lo menos teniendo un diseño de acción que empieza en ejecución y que tiene que irse afinando para que cumpla realmente el objetivo y sea eficaz. Yo espero que esto no sea una acción que puede volver a producirse.