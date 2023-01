ONU resalta que Duque haya hablado públicamente de excesos de la fuerza pública en protestas

Para la Iglesia Católica y las Naciones Unidas , las manifestaciones de las últimas horas fueron pacíficas y multitudinarias, un gesto que acerca al diálogo entre el Gobierno y el comité del paro nacional.

“Nosotros vemos signos positivos desde las partes hacia el diálogo, me parece que hay más signos que nos permite pensar que el diálogo continua, por eso decimos que las vías del diálogo no se han agotado, no están cerradas”, afirmó monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral social.

Las Naciones Unidas resaltan que el propio presidente Iván Duque haya condenado públicamente los excesos de la fuerza pública hacia los manifestantes.

“Sabe que para Naciones Unidas también ha sido muy importante, dado el deber de protección que tiene la fuerza pública sobre la población, que haya una condena sobre excesos que se hayan cometido, que haya investigaciones sobre esos casos, los que se hayan excedido el uso de la fuerza, y eso lo consideramos también como parte de las expresiones y pasos positivos que conducen a mejores condiciones para el diálogo”, señaló Carlos Ruiz, jefe de la verificación de la ONU en Colombia.

Desde la Casa de Nariño el gobierno insiste en el llamado urgente a negociar.

“El lunes, quien les habla, anunció la voluntad clara de una mesa de negociación; estamos listos, pero necesitamos una respuesta inmediata del comité nacional del paro”, manifestó Miguel Ceballos, alto Comisionado de Paz.

Mientras que Ángel Custodio Cabrera, el ministro de Trabajo: pronunció: “Hemos hablado con nuestro equipos técnicos, hemos revisado el pliego de emergencia que nos han planteado, estamos listos para hablar de renta básica, de salud, de educación, de todo lo que tiene que ver con la producción nacional”.

Sin embargo, Francisco Maltés, del comité del paro, insiste en que el Gobierno debe garantizar el derecho a la protesta y darle esa orden a la fuerza pública.