Oposición cuestiona rotación de funcionarios en gobierno Petro: "Es asustador"

Una investigación hecha por el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, desveló la rotación de funcionarios en el gobierno de Gustavo Petro en su primer año de mandato. No solo ha habido 29 ministros para 18 carteras, sino que se han producido decenas de cambios en los despachos y otras entidades.



“Lo que nosotros nos encontramos es asustador a la hora de abordar un análisis de la función pública, de una política de gobierno”, señaló el congresista, luego de obtener los datos basándose en 117 derechos de petición al Ejecutivo, de los cuales ya le han sido contestados 103.

Para Cadavid, la rotación de funcionarios “refleja una gran inestabilidad a la hora de ejercer o adelantar una ejecución precisa, sólida. Quien apenas llega a aprender, cuando ya está cogiendo el ritmo, vuelven y lo desprecian”.

Según el informe del representante opositor, se han nombrado 29 ministros en 18 ministerios.

Siete permanecen en el cargo



Canciller Álvaro Leyva

Ministro de Justicia, Néstor Osuna

Ministro de Defensa, Iván Velásquez

Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez

Ministro de Comercio, Germán Umaña

Ministra de Ambiente, Susana Muhamad

Ministra de Vivienda, Catalina Velasco

Ministerios que cambiaron de jefes



Ministerio de Ciencia: Arturo Luna y Yesinia Olaya

Ministerio de Salud: Carolina Corcho y Guillermo Jaramillo

Ministerio de Cultura: Patricia Ariza, Ignacio Zorro y Juan David Correa

Ministerio de Educación: Alejandro Gaviria y Aurora Vergara

Ministerio de Deporte: María Isabel Urrutia y Astrid Rodríguez

Ministerio del Interior: Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco

Viceministerios con rotación de funcionarios



67 cambios en 27 viceministerios

5 han permanecido en el cargo

28 han estado como encargados

Camilo Ignacio González, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, explicó que “los viceministros en la práctica son los que terminan implementando o los que tienen que conducir las organizaciones; entonces cuando hay tantos cambios en viceministerios hay una sensación de inestabilidad, por una parte, pero también de que se puede estar afectando fuertemente la capacidad de tomar decisiones estratégicas y de implementarlas en el gobierno. No es un mensaje tan común en un año”.

Entre los viceministerios con más cambios está el de talento y apropiación social del conocimiento, del Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación:



Sergio Cristancho, encargo: 25 de agosto de 2022 al 13 de octubre de 2022

Gustavo González, encargo: 19 de octubre de 2022 al 9 de noviembre de 2022

Ángela Yesenia Olaya: 10 de noviembre de 2022 al 29 de abril de 2023

Sandra Martínez, encargo: 30 de abril de 2023 al 21 de junio de 2023

Joseth Ariza: 22 de junio de 2023 a la fecha

El profesor González recalcó que esta cartera “ha tenido un montón de cambios, entonces da una sensación de que lo que él está pensando no está funcionando, o realmente no es prioritario, o realmente hay algo que no conocemos que está pasando ahí y de pronto no lo entendemos”.

En el Ministerio de Educación hubo cambios en el viceministro de educación superior:



Aurora Vergara: agosto de 2022 al 7 de marzo de 2023

Ana Carolina Quijano, encargo: 8 al 29 de marzo de 2023

Quijano Valencia: 10 de abril al 31 de julio de 2023

Wilfer Valero: 1 de agosto a la fecha

Y en el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media también se reportaron cuatro cambios.

El Viceministerio de Energía ni siquiera tiene un funcionario en encargo.



Otras entidades del gobierno donde ha habido cambios en la dirección



Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca: 5

Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte: 5

Fondo Adaptación: 4

Fonvivienda: 4

Agencia Nacional de Seguridad Vial: 4

Invías: 4

Invima: solo encargo

Sobre esta última, el representante Cadavid citó como ejemplo que “están retrasados en los procedimientos de autorización e importación de una aguja para unos procedimientos cardiovasculares, el Invima no responde, pero tiene que ver con el tratamiento de los medicamentos, un año en encargo, ni siquiera han tenido la capacidad para decir ‘usted es la persona, funcionó, no funcionó’”.

Algunas de las entidades con 3 cambios (en total 22)