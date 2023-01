Oposición le cobrará a Macías “la jugadita” durante instalación del Congreso

Pedirá a la Procuraduría que sancione por abuso de poder al Senador por querer sabotear la réplica de estos partidos al discurso del presidente.

“Una acción disciplinaria ante la Procuraduría. El senador Macías debe ser sancionado, una persona como él no debe abusar de su poder.

Pero, además, el senador Jorge Robledo dice que el saboteo a su intervención fue planeado.

“No es creíble que Macías haya hecho eso solo por su cuenta y riesgo, yo estoy de acuerdo en muy poco con la Casa de Nariño, pero yo no voy a pensar que son bobos tampoco”, expresó el senador del Polo Democrático.

El gobierno y la bancada uribista defienden al senador Macías.

Duque le resta importancia a la “jugadita” de Macías contra la oposición “Cometió un error y aceptó que lo cometió, pero de ahí a llevarlo al extremo e incluso a hablar de sanciones, me parece absolutamente desproporcionado”, dice el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático.

Un grupo de abogados de los partidos de oposición estudian otras faltas en las que pudo incurrir el saliente presidente del Senado.

Sin darse cuenta, Ernesto Macías reveló cómo planeaba sabotear réplica de la oposición