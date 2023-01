Oposición señala a Duque de “irritar y dividir” a Colombia con caso de Andrés Felipe Arias

En su derecho a réplica, Jorge Robledo criticó políticas en salud y educación del gobierno. Denunció también maniobras para desacreditar las cortes.

“Que no se haga más demagogia con que crean más y mejores empleos y buenas condiciones para pensionarse como debe ser. Y menos con reducir la desigualdad en Colombia, uno de los países con peores índices en este campo”, aseguró.

Y continuó: “Se mantendrá una política educativa que excluye a los hijos de los más pobres y condena a la clase media a reventarse para pagar una educación privada, que suele ser cara y mala, y no conduce a empleos de calidad".

Asimismo, cuestionó el aumento a salarios de congresistas y el rumbo que ha tomado el Ministerio de Defensa.

"Constituye también un gravísimo desatino del gobierno empecinarse en la orientación del Ministerio de Defensa, dada la desconsideración e incapacidad, para no decir lo menos, con la que se han tratado los asesinatos de tantos reinsertados y líderes sociales que horrorizan a los colombianos y los serios problemas internos en el Ejército, a los que juegan a aplicarles el tapen-tapen”, afirmó.

Además, Jorge Robledo mencionó desaciertos en la implementación del acuerdo de paz y señaló al mandatario colombiano de intentar dividir al país.

“Es errada también la idea del presidente Duque de irritar y dividir a los colombianos con el caso de Andrés Felipe Arias, así a sus amigos eso también les reporte unos cuantos votos en las elecciones de octubre”, señaló.

Finalmente, el senador del Polo Democrático llamó a marchar este 26 de julio “contra el asesinato como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos”.

