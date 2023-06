Opositores radicaron denuncias contra presidente Petro tras divulgación de los audios de Benedetti

Miembros de la oposición radicaron denuncias penales contra el presidente Gustavo Petro en la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes. Lo anterior tras la revelación de audios de Armando Benedetti en los que habla de la entrada de 15.000 millones de pesos a la campaña del hoy jefe de Estado.



Miguel Polo Polo, Federico Gutiérrez y Miguel Uribe pidieron que se investigue el presunto ingreso de dineros indebidos a la campaña de Gustavo Petro.

“Acudiré a la comisión de acusaciones de la Cámara, donde voy a denunciar penalmente al presidente Gustavo Petro por los elementos que hoy estamos conociendo, porque es evidente que pedirle la renuncia no va a tener ningún éxito, Gustavo Petro no va a renunciar, pero necesitamos que las instituciones sí lo investiguen y, lo segundo, es convocar una marcha a los colombianos, a los ciudadanos, sin distinto político, sino en la defensa absoluta de las instituciones y la democracia para hacer que funcionen bien y evitar, vuelvo y repito, que las intimida o las corrompa”, dijo el senador Miguel Uribe al referirse al escándalo.



Por su parte, Federico Gutiérrez manifestó que su denuncia contra Petro es “por el presunto delito de financiación ilegal de campañas. Dineros ilegales que al parecer ingresaron a su campaña y muy posiblemente del narcotráfico”.

Asimismo, Miguel Polo Polo manifestó que se trata de un día “vergonzoso para la patria”.

“Armando Benedetti revela que realizó 100 reuniones para la campaña de Gustavo Petro y que recogió 15.000 millones de pesos, que después metió a la campaña. Esto es muy grave porque no sabemos la procedencia de los recursos y la finalidad”, aseguró.

"La rabia y el trago"

En su cuenta de Twitter, Armando Benedetti , exembajador de Colombia en Venezuela, volvió a hablar tras los explosivos audios sobre conversaciones que tuvo con Laura Sarabia, exjefe del gabinete del presidente Gustavo Petro, y manifestó que se “dejó llevar por la rabia y el trago”.

El exdiplomático recalcó que no se sintió “satisfecho” con la posición que le asignaron dentro del gobierno de Gustavo Petro.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza, me dejé llevar por la rabia y el trago”, trinó.

Luego, el presidente Petro respondió a este mensaje de Benedetti y dijo justamente que sus rivales políticos se han apresurado a denunciarlo.

"Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo en ninģuna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad", aseguró.