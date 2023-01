Ordenan a periodista enseñar pruebas por las que llamó “violador” a Carlos Antonio Lozada

Julian Gallo, senador de FARC, logró que un juez fallara a su favor y ordenara una rectificación si no se soportan los señalamientos en su contra.

La manzana de la discordia fue una columna publicada en el portal web de noticias Panam Post, de la periodista Vanessa Vallejo.

Publicidad

Allí señala a Carlos Antonio Lozada de violador y pedófilo, calificativos que motivaron al congresista a pedir rectificación por vía tutela.

“Por supuesto que no lo soy, por eso pedí que se tutelaran mis derechos y, como cualquier colombiano y como cualquier ciudadano del mundo, tengo derecho a ser vencido en el juicio, a ser considerado inocente hasta que no se me demuestre lo contrario, tengo derecho a gozar de todas las garantías procesales”, aseguró Gallo, nombre real de Lozada.

Según el fallo de un juez de Bogotá, el medio y la periodista tienen 15 días para presentar el sustento jurídico que soporte los señalamientos. De lo contrario, “deberán retractarse integralmente y de manera inmediata de las acusaciones realizadas en contra de Julián Gallo Cubillos”.

Vanessa Vallejo reaccionó a la decisión: “Es una desgracia que en Colombia uno se meta en problemas legales por llamar violador a un señor como Carlos Antonino Lozada”.

Publicidad

En redes sociales también se armó un polvorín por la decisión del juez.