Ordenan a Petro retractarse por afirmaciones en contra de Uribe

El excandidato presidencial aseguró durante un programa radial que el líder del Centro Democrático debía ir a la cárcel por delitos de lesa humanidad.

El juzgado Tercero penal del Circuito de Bogotá determinó que Gustavo Petro tiene un plazo de 48 horas para retractarse por unas afirmaciones proferidas en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe durante una entrevista en la cadena La W.

Durante un programa radial con la periodista Vicky Davila, el 24 de agosto, Petro afirmó: “Uribe debió haber estado preso hace tiempos, y por delitos de lesa humanidad”.

Según la juez del caso, lo dicho por el exalcalde de Bogotá supera la libertad de opinión ya que no se ha probado responsabilidad penal en contra de Uribe.

“No puede admitirse que alguien opine que una persona es autor de un delito desde su particular modo de ver los hechos, porque implicaría autorizar personalísimas condenas anticipadas de carácter penal por fuera del ordenamiento jurídico”, dice uno de los apartes del fallo.

De igual manera, el tribunal aseguró que las afirmaciones no estaban cobijadas por la inviolabilidad parlamentaria ya que “no representan un voto o una opinión emitida en ejercicio de su función como congresista”.

Dentro del fallo, también se le exigió a Petro que “a través de redes sociales se abstenga de usar afirmaciones categóricas de comportamientos delictivos en contra del accionante expresidente”. Este requerimiento se debe a un retweet hecho en su cuenta en el que se relacionaba a Uribe con los Falsos Positivos.

“Esto es asquerosos… Vean las directrices de Mario Montoya (uribista a rabiar) que hicieron que miles de jóvenes pobres fueran asesinados por el Ejército en todo el país”, fue el trino en cuestión.

La decisión de la justicia se da por una tutela interpuesta por el expresidente Uribe al considerar que las afirmaciones proferidas por el senador de la Colombia Humana vulneraban sus derechos a la honra y el buen nombre.