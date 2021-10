Óscar Iván Zuluaga propone coalición de centro-derecha para ganar las elecciones presidenciales

Óscar Iván Zuluaga puso sobre la mesa una propuesta de coalición, la cual está dirigida a los precandidatos presidenciales de la centro-derecha para que esa corriente política pueda ganar las presidenciales.

Aunque el Centro Democrático todavía no define el nombre de su candidato, Zuluaga propuso esa unión.

“Desde que anuncié mi candidatura planteé la necesidad del país de unirnos y hoy estoy más convencido que nunca que el camino es construir una coalición política con otros sectores sociales para, a través de un mecanismo que debe ser la consulta interpartidista , definir un solo candidato a la primera vuelta. Creo que hoy pesa mucho la experiencia de Perú”, manifestó.

No obstante, algunos precandidatos del Centro Democrático aún no piensan en alianzas con otros sectores políticos y piden priorizar la consulta interna.

“Quiero competir en franca lid, que aquí ganemos con propuestas. Ya están las reglas que creamos entre todos los precandidatos y pienso que el resultado del próximo 22 de noviembre será el que se va a respetar”, recalcó Alirio Barrera, precandidato presidencial.

Por su parte, Enrique Peñalosa , exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, cree en la importancia de la unión en ese sector político. No obstante, señala que tiene diferencias con el Centro Democrático.

“He dicho que quisiera hacer un gran equipo con personas como Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán y Federico Gutiérrez. He hablado con Dilian Francisca Toro, pero no he hablado con nadie del Centro Democrático, tengo diferencias grandes. Por ejemplo, siempre he respaldado el proceso de paz y el acuerdo de paz”, expuso Peñalosa.

Lo cierto es que el próximo 22 de noviembre se daría a conocer el nombre del candidato presidencial por el Centro Democrático. Mientras tanto, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez siguen buscando firmas por todo el país. La meta de cada uno es recolectar, por lo menos, un millón.