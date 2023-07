Óscar Iván Zuluaga será imputado el 10 de julio por caso Odebrecht

Óscar Iván Zuluaga, excandidato a la Presidencia de Colombia por el Centro Democrático, está en el ojo del huracán luego de conocerse una conversación en la que habría reconocido el ingreso de dinero de Odebrecht a su campaña en 2014.

Precisamente, se conoció que por estos hechos la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos a Óscar Iván Zuluaga. La diligencia se llevará a cabo el próximo lunes 10 de julio.

El excandidato sería imputado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular.

Por ahora, continúa el principio de oportunidad a Daniel García Arizabaleta, quien prendió el ventilador contra Óscar Iván Zuluaga.

En los audios revelados por revista Semana, el excandidato presidencial habla de destrucción de evidencia, consulta con funcionarios y otras maniobras para ocultar presuntamente el ingreso de dineros provenientes de Odebrecht a su campaña presidencial en el 2014.

En las conversaciones, que están en poder de la Fiscalía, Óscar Iván Zuluaga le dice a Daniel García Arizabaleta, quien fuera directivo de su campaña, que confesó lo sucedido con el caso Odebrecht ante un sacerdote, a quien le habría contado toda la verdad.

Óscar Iván Zuluaga: “Yo fui y le dije: 'Padre, dígame una cosa, ¿yo qué debo hacer?'”.

Daniel García Arizabaleta: ¿Le contó toda la historia?

OIZ: Sí, le dije: 'Padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre católico'. Y me dijo algo sabio, por eso quería que usted hablara con él, me dijo: ‘Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás’”.

En medio de la conversación, Zuluaga le asegura a Arizabaleta que, si todo se descubre, él está dispuesto a responder ante la justicia, esto con el fin de proteger principalmente a su hijo David Zuluaga, quien fue su representante legal en la campaña presidencial y hoy es también investigado por fraude procesal.

Óscar Iván Zuluaga: “Y yo tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en un momento por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para proteger a todos. Sí, yo tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, yo lo asumo porque mi espíritu es ese. Mi sentido de la amistad, de la lealtad es ese y pienso también es que, si el día de mañana tengo que asumir una responsabilidad, con eso estoy protegiendo a David, también lo estoy protegiendo a usted y a todos”.