Otro mea culpa: Humberto de la Calle reconoció que fue un error lanzarse como candidato presidencial

Para algunos líderes políticos y gremiales llegó la hora de evaluarse frente a una eventualidad por acción u omisión en hechos que hoy tienen a Colombia en medio de una crisis.

Humberto de la Calle , excandidato presidencial, reconoció haberse equivocado, entre otros, de haber asegurado durante los diálogos con la extinta guerrilla de las FARC en la Habana que no sería candidato presidencial y luego haberse lanzado a la contienda.

Publicidad

“Yo dije con toda sinceridad, no voy a ser candidato. Eso les llegó a muchas personas y generó un marco de credibilidad. Después, reconozco que ante la arremetida y el peligro de que se pudiera perder lo logrado, pues lancé una candidatura presidencial. En lo que me equivoqué en haber creído erróneamente que eso rescataba el acuerdo y pasó lo contrario, muchas personas lo que hicieron fue alejarse aún más de él porque creyeron que yo había politizado el acuerdo sin necesidad. De eso me arrepiento", dijo.

Ese reconocimiento lo hizo de la Calle luego de que Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán y actual concejal de Bogotá, invitara a quienes han ejercido cargos de poder a reconocer sus errores a través de una mea culpa.

“Mea culpa es, precisamente, reconocer ese error de no haber entendido antes y entenderlo ahora. Yo invitó a otros sectores a los partidos políticos hagan su propia reflexión”, dijo Galán.

Publicidad

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI les propuso a los empresarios reflexionar, pero también escuchar y entender las solicitudes y reclamos de la sociedad y así ser parte de la solución.

Otra persona que ya había hecho sus propias reflexiones fue Claudia López , alcaldesa de Bogotá. Mientras se recuperaba del COVID-19 reconoció que estaba equivocada frente a las razones del paro nacional.

Publicidad

Los líderes coincidieron en que reconocer los propios errores y proponer cambios es el comienzo de la solución.