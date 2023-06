Otty Patiño, jefe negociador del gobierno: "No solo hay que esperar, sino exigir al ELN"

En medio de los diálogos de paz entre la administración del presidente Gustavo Petro y el ELN, recientemente se anunció un cese al fuego bilateral que entrará en vigor desde el próximo 3 de agosto, si se cumplen los tiempos. Otty Patiño, jefe negociador del gobierno, explicó, entre otras, cómo funcionará el mecanismo de monitoreo y verificación.



“Ese es el espíritu de este cese al fuego, no solamente la cesación de operaciones ofensivas, sino fundamentalmente la protección de la población que es el centro, de alguna manera, de este proceso. De tal manera que, además de las operaciones ofensivas, hay varios elementos que están planteados dentro de los protocolos y dentro de los objetivos mismos del cese al fuego”, enfatizó el jefe negociador del gobierno.

En la sección Conversaciones de País de Noticias Caracol, Otty Patiño resaltó que el pueblo colombiano no solamente tiene que esperar, sino que “hay que exigir que el ELN deje de minar los territorios, especialmente los territorios poblados, donde corren riesgos los niños, las mujeres, las personas que hacen cultivos; que dejen de confinar para que la gente pueda comprar sus alimentos, sacar sus productos, y, desde luego, que no coadyuven al desplazamiento de las personas”.

En la misma línea, el otrora miembro del movimiento M-19 subrayó que el ELN debe dejar de “secuestrar, que dejen de extorsionar, en fin, todo estos elementos, porque el cese al fuego no es simplemente la cesación de operaciones entre las Fuerzas Militares y el ELN”.

“Estamos en un momento de oportunidad para el ELN y una oportunidad magnífica, porque es cerrar todo el ciclo de la insurgencia, que me parece este tema algo que le da una connotación especial y que puede hacer de este proceso con el ELN un proceso de muy alta calidad”, agregó Otty Patiño en la charla con la periodista María Alejandra Villamizar.



Sobre lo que ha sido el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el jefe negociador del equipo del gobierno Petro destacó que se trata de un camino marcado: “No es que llevemos solamente seis meses, muchos de los elementos que se pactaron en ese tiempo (2017- 2018), es decir durante el gobierno de Santos, han sido recogidos y han sido aprovechados por esta mesa de negociación”.

¿Qué decirles a quienes no creen en el cese al fuego y el proceso de paz con el ELN?

“Hay varios elementos que hacen que sea confiable. Primero, nosotros en nuestra mesa tenemos un grupo de observadores militares, que más que observadores son también asesores nuestros, y también hay una diversidad de actores. No en vano está participando una persona como José Félix Lafaurie, que representa un sector muy importante de la sociedad colombiana como lo es el gremio ganadero; está la presidenta de Acopi, gente que viene de los sectores indígenas, de los de las etnias indígenas y de las afrodescendientes, fundamental del Pacífico. Hay una gama muy importante, yo no diría que está representada toda la Nación, pero digamos hay muchas voces que tiene una percepción y hay la posibilidad de que ese diálogo de paz tenga una representación”.