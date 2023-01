Pacho Santos presentó excusas a Guillermo Botero y Carlos Holmes Trujillo

El ratificado embajador ante los Estados Unidos regresó a Washington y allí defendió su gestión y habló de las buenas relaciones entre los dos países.

“Tanto Guillermo como Carlos son amigos míos, amigos de hace años, colegas de gobierno y quiero aquí personalmente y de manera muy clara y sin ninguna ambigüedad pedirles excusas por los comentarios que hice".

El mea culpa de Francisco Santos busca ponerle punto final a la controversia de los últimos días, por cuenta de una conversación que sostuvo en este hotel en Washington con la canciller Claudia Blum y en la que sugería que el excanciller Carlos Holmes Trujillo no tenía estrategia, que el exministro Guillermo Botero no trabajaba y que el Departamento de Estado estaba destruido.

“De aquí en adelante lo que se necesita es un gobierno unido y un gobierno que trabaje conjuntamente con la sociedad colombiana para lograr un mejor país”, expresó Santos.

Esta fue la conversación:

Duque llama a Francisco Santos a Bogotá para que explique polémica charla con nueva canciller

"Le hablé al presidente sobre la relación con Estados Unidos, el buen momento. Somos el aliado estratégico de ellos y creo que esto es muy claro como la relación con la Casa Blanca y el Departamento de Estado están en muy buen momento”, añadió.

El embajador retomó su agenda hoy sosteniendo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, asegura que no hay cuestionamientos sobre la importancia de Colombia como aliado estratégico para Estados Unidos.