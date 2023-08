Pacto Histórico citará a ministros a debate de control político: ¿por qué?

Un revés recibió el presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República, esta vez por cuenta de la elección del presidente de la comisión primera del Senado, clave en el debate de varias reformas y proyectos.

Precisamente, en esa comisión se presentó una imagen de alianza entre opositores e independientes para derrotar al Gobierno. Primero, lograron el retiro de la reforma política y hoy le quitaron la presidencia de la mesa directiva.

Publicidad

El senador Germán Blanco, militante del Partido Conservador, se impuso sobre Alexander López, pese a que ya había algunos acuerdos.

No fue suficiente la presencia de los ministros del Interior, de las TIC y de Vivienda. Algunos dijeron que el candidato del Pacto Histórico, Alexander López, no respetó a la oposición cuando fue presidente del Senado.

Publicidad

“Por lo tanto, no encontramos ningún ánimo de votar por Alexander López”, indicó Paloma Valencia, parlamentaria del Centro Democrático.

López se defendió: “No puedo permitir que el argumento que se traiga aquí, mentiroso, de que yo incumplí, que violé, es un argumento falso y carente de valor”.

Publicidad

La situación trajo efectos inmediatos. El mismo Pacto Histórico pidió que la senadora Clara López llegue a la comisión primera en reemplazo del senador Julio César Estrada.

Publicidad

A esta comisión llegarán proyectos como humanización carcelaria, sometimiento a la justicia y regulación de cannabis para uso adulto.

En medio de la situación, el partido de gobierno citará a varios ministros a debate de control político, para que den el balance de sus gestiones al frente de sus carteras en este primer año de gobierno que se cumple el 7 de agosto.

Publicidad

No obstante, algunos congresistas de esa coalición no firmaron la proposición de citación, pues no están de acuerdo con la figura de debate de control político. Aseguran que podría ser aprovechada por la oposición.