Paloma Valencia critica que Santrich ande libre y Arias esté preso, aunque “no se robó un solo peso”

La senadora insiste en que el exministro de Uribe, condenado por el escándalo de AIS y próximo a ser extraditado desde EE. UU., es un “perseguido político”.

Lo que “se demuestra es una ‘justicia’ donde un narcoterrorista como Santrich es liberado y al mismo tiempo se supone que van a meter preso a Andrés Felipe Arias 17 años, que es una persona que no se robó un solo peso”, sostuvo Paloma Valencia.

Por su parte, Ernesto Macías, presidente del Senado, dijo que el exministro debe “insistir en la segunda instancia y como cosa excepcional, no para Arias, sino para todos los que están allí”.

Macías cree que este recurso debe ser retroactivo: “para quienes no tuvieron esa oportunidad, el Estado tiene que darles esa oportunidad”.

Y Eduardo Enríquez, senador conservador, concluye que, con la extradición, Arias lejos de afectarse se beneficia.

“Puede solicitar en su país la doble instancia, puede solicitar el derecho de impugnación y que se le rebaje de la pena el tiempo de privación de la pena en Estados Unidos”, consideró.

Los senadores afines al uribismo argumentan que procedía el asilo político en Estados Unidos para Andrés Felipe Arias, condenado en Colombia a 17 años de prisión por el caso de Agro Ingreso Seguro.

Pero la oposición opina que la extradición le permitirá saldar su deuda con la justicia en Colombia.

“Es una persona prófuga de la justicia colombiana y es necesario que comparezca ante las autoridades colombianas para cumplir esa sanción”, finalizó Iván Cepeda, del Polo Democrático.

