Paloma Valencia cuestionó propuesta de emergencia económica de Gustavo Petro: “Me parece excesivo”

El presidente Gustavo Petro generó un nuevo debate nacional luego de plantear una emergencia económica por la fuerte temporada de lluvias que se aproxima a Colombia. Sectores políticos y constitucionalistas ya hablan de esa posibilidad.

“Si vamos a vivir un episodio peor que el 2010 en términos de clima, entonces necesariamente el país tiene que entrar en una emergencia económica”, manifestó el mandatario.

De inmediato, varios congresistas reaccionaron ante el planteamiento del jefe de Estado.

“Entregar facultades a un presidente para que se brinque el Congreso, porque puede legislar sin Congreso, y para que fije impuestos de manera temporal me parece excesivo, porque todavía no tenemos conocimiento exacto de cuál va a ser el efecto del invierno sobre la población colombiana”, expresó Paloma Valencia , senadora del Centro Democrático.

Por su parte, Alexander López, senador del Polo Democrático, manifestó que “la única manera de atender a familias en pobreza, en miseria y también de detener la tragedia ambiental es una emergencia económica y social”.

Sin embargo, una emergencia económica no se puede decretar antes de que haya pasado el hecho excepcional.

“Todas las medidas de emergencia tienen control constitucional, incluyendo la declaratoria del estado de emergencia y los hechos que se invocan. La Corte Constitucional verificará si tienen la gravedad, la inminencia, la sobrevivencia para que justifiquen la declaratoria de emergencia y, si no es así, lo puede declarar inconstitucional”, señaló Juan Manuel Charry, constitucionalista.

Pero si la declara, el presidente quedaría con poderes especiales, tal y como lo recalcó Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda: “No tiene que ir al Congreso para expedir leyes. Esto es para conjurar una crisis que no estaba prevista”.