Paloma Valencia demandará a Alejandro Ocampo por acusaciones a Guillermo León Valencia, su abuelo

La senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, dijo que demandará al representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, por las expresiones que usó para referirse a su abuelo, el fallecido presidente Guillermo León Valencia, a quien señaló de haber robado al país y de ser el culpable de que surgieran las extintas FARC.

El rifirrafe entre los congresistas se dio durante una entrevista que concedieron a La W Radio, cuando hablaban sobre el nombramiento de Andrés Camacho como ministro de Minas y Energía tras la salida de Irene Vélez.



“La invito a usted a que hablemos de la calidad de nuestros ministros”, le dijo Ocampo, al cuestionar también la educación de la senadora.

“Ojalá la doctora Paloma estuviera estudiando un doctorado, o tuviese una maestría, o tuviese dos pregrados. Uno tiene que respetar la gente. Una cosa es que seamos parlamentarios, que podamos representar una parte de la ciudadanía y otra es que venga a maltratar la gente”, señaló.

Ocampo, además, pidió: “Basta ya que la gente del Centro Democrático siempre quiera que nosotros beneficiemos a sus amigos. Amigo de ellos que los apoyó, que los financió o que tiene un desarrollo con ellos, hay que hacerlo o si no somos malos. No. El país tiene que cambiar. Tuvieron desde Uribe para cambiar el país y no pudieron, metieron todos los funcionarios que quisieron y no pasó nada. Mucha gente de ellos fue sin experiencia”.

Publicidad

Ante esto, Paloma Valencia le exigió al representante que le dijera “cuáles son los amigos míos que se están beneficiando. A mí no me meta en negocios de ningún tipo porque no los he tenido jamás y no acepto que usted lo diga”.

La conversación empezó a subir de tono y entonces, Ocampo, le aseveró a la senadora que “desde su abuelo se vienen robando este país, su abuelo fue uno de los que ayudó a que este país se perdiera”.

“Su abuelito fue el causante de que existan las FARC (…) Usted representa esa clase rancia política de toda la vida que ha vivido del Estado, que ha sido injusta con los pobres, que ha creado desequilibrios y desigualdades. Usted representa eso, no podemos esperar menos de usted”, expresó, e insistió en que ella “representa esa clase rancia política oligárquica que ha despreciado a los pobres, a los indígenas y a los negros”.

Publicidad

Ante esta declaración, Paloma Valencia anunció que “hoy mismo le pongo una demanda para que demuestre que mi abuelo se robó un solo peso (…) Mi abuelo jamás se robó un solo peso”.