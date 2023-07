Paloma Valencia sobre audios que salpican a Óscar Iván Zuluaga: “Tenemos desconcierto y tristeza”

El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga está en el ojo del huracán luego que, a través de unos audios, presuntamente aceptara la entrada a su campaña de dinero ilícito proveniente del caso Odebrecht. Desde el partido Centro Democrático, que le dio el aval para que fuera su candidato en 2018, han salido duras declaraciones.



Álvaro Uribe Vélez, el líder natural de esa colectividad, se pronunció. Según el expresidente, Daniel García Arizabaleta, quien fuera directivo de la campaña de Zuluaga, en una reunión le negó haber recibido dineros de Odebrecht. También señala que le solicitó a Oscar Iván Zuluaga aclararlo, pero eso nunca ocurrió.

Por medio de Twitter, el expresidente indicó: “Ellos dijeron que fueron a Brasil, consultaron y manifestaron a Daniel García que estaba todo listo. Como eso salió en la prensa, yo llamé a Daniel García, nos reunimos, delante de Ernesto Macías le dije: 'Daniel, ¿esto es verdad?'. Y me respondió: 'no es verdad'. Le expresé: '¿por qué no lo enfrenta?'. Nunca lo enfrentó”.

En otro de los apartes de un trinó, el exmandatario Álvaro Uribe señaló que “le dije a Óscar Iván Zuluaga: ‘Óscar -él quería ser candidato en el 2018- debes aclarar todo, tráete de Brasil un certificado que exprese lo ocurrido, o que esa plata no la pagaron o que fue sin tu consentimiento y sin tu conocimiento’. No lo trajo, sin embargo, mandó una carta para entrar en el proceso del partido y hubo una polémica muy grande porque yo dije que no. Todo fue público con cruce de cartas con Óscar Iván”.

Daniel García y Óscar Iván



Apareció el escándalo de Odebrecht. Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno afirmaron que Daniel García les dijo que la campaña de Óscar Iván no tenía dinero para acabar de pagarle al publicista Duda Mendonça.



Paloma Valencia dice que sienten “desconcierto y tristeza”

La senadora Paloma Valencia también reaccionó a los audios que salpican a Óscar Iván Zuluaga. A través de redes sociales se pronunció.

“La rectitud es una sola: el respeto por la ley. Quien incumple la ley debe ser sancionado. Este es un principio al que sigo y seguiré apegada, sin excusas y sin justificaciones”, indicó en un trino. Y prosiguió: “OIZ ha sido nuestro candidato, sujeto de tanta confianza que queríamos que fuera nuestro presidente. Tenemos desconcierto y tristeza”.

Según Valencia, el desconcierto se da porque “todos los colombianos que votamos y creímos en él nos sentirnos (sentimos) engañados. Muchos salimos a defenderlo de estas acusaciones” y la tristeza se genera “porque sabemos que viene un duro proceso”.

Puntualizó que espera “que prime la transparencia”.

Sobre el caso de Óscar Iván Zuluaga:



Óscar Iván Zuluaga podría ser señalado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito.