Paloma Valencia sobre relación de Álvaro Uribe con Petro: "Ese es el Uribe que yo conozco"

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia se refirió al gobierno del presidente Gustavo Petro, al que señala de estar “ensimismado”, y analizó lo que ocurrió al cierre de la legislatura, donde se cayeron varios proyectos importantes de este mandato.

“Complicadísimo leer lo que le está pasando al país. Yo diría que, por un lado, estamos teniendo un gobierno que llegó digamos con un amplio respaldo, pero que se ha ido radicalizando cada vez más, ha ido perdiendo políticamente y me refiero a figuras como Alejandro Gaviria, la ministra Cecilia López, algunos otros como José Antonio Ocampo (exministro de Hacienda), que representan como el centro que los había acompañado en esa elección, y se ha ido llevando cada vez hacia un lugar como más difícil”, manifestó la congresista en entrevista con María Alejandra Villamizar en Conversaciones de País, segmento de Noticias Caracol.

Para Paloma Valencia, “eso también va en consonancia con el hecho de que le proponen diálogo a ciertos partidos, que van a llegar a acuerdos, pero después hacen caso omiso a todo lo que les dijeron y terminamos con un gobierno como ensimismado que, por supuesto, después de abrir un diálogo y no ceder en nada, pues termina un poco solo”.

Aun así, la senadora espera que el gobierno busque nuevamente acuerdos, que escuche a todos los sectores, sin dividir entre izquierda y derecha.

“Espero que sí, pero que lo haga escuchando. Yo creo que hay una cosa en los diálogos y es uno tiene que estar dispuesto a ceder cosas y a llegar a acuerdos. Creo que son como muy dogmáticos en el gobierno, en el sentido que creen que las conversaciones son de izquierda a derecha, cuando en realidad las conversaciones que Colombia está esperando hoy son conversaciones sobre qué dice la capacidad técnica, qué dice la historia institucional de Colombia y, sobre todo, cómo resolvemos los problemas de los colombianos”, señaló.

En cuanto al momento histórico que vive Colombia, dijo que este no es el primer gobierno de izquierda que ha tenido el país.

“No creo que sea el primer gobierno de izquierda como lo han vendido. Colombia ha tenido muchos gobiernos de izquierda, de hecho, si usted mira los últimos 30 años de Colombia siempre ha sido gobernada mayoritariamente por el Partido Liberal, inscrito en la internacional socialista, entonces uno no puede decir esas cosas. Sí es la primera vez que una persona que ha empuñado armas contra la democracia llega a la Presidencia”, precisó Paloma Valencia.

Habló también sobre la relación entre Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro y cómo se interpreta al interior del partido Centro Democrático la postura del exmandatario frente a este gobierno.

“Hay quienes consideran que si está siendo demasiado blando. Yo creo que no, yo creo que ese es el Uribe que yo conozco, el Uribe que siempre ha estado, él es un hombre que entiende perfectamente que los problemas de los colombianos no son de soluciones de izquierda o derecha, que a veces me parece que al país le gusta pensar en izquierda y derecha”, afirmó Paloma Valencia.