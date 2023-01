¿Para dónde va Colombia? Una mirada al futuro de un país que lucha por no caer en el pesimismo

Desde distintas orillas, analistas y expertos analizan un complejo panorama nacional: paz, polarización, gestión del presidente Duque e incertidumbre económica.

Mirada de los empresarios

David Bojanini, presidente del grupo Sura: “Es muy importante invitar al diálogo para encontrar esos puntos comunes que nos permitan fijar objetivos para construir país. Hay que trabajar conjuntamente, lograr esos acuerdos y apuntar en una misma dirección. Hacer oposición no significa, de ninguna manera, descalificar la institucionalidad”.

Bruce Macmaster, presidente de la ANDI: “El país recuperó la senda del crecimiento después del año 2017 cuando tuvimos un crecimiento bastante precario, de 1,4%. En 2018 estamos hablando de una cifra que fue mejor, pero tampoco nos puede dejar completamente satisfechos. Ya en el 2019 estamos teniendo las primeras señales de que efectivamente vamos a lograr crecimientos que puedan terminar siendo mayores al 3%. El reto grande que tenemos en este instante es el de generar unas grandes políticas y acciones que permitan que el crecimiento supere, ojalá pronto, niveles del 4% - 4,5%”.

Mirada de la academia

Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes: Si uno analiza muchos de los indicadores sociales o socioeconómicos de ahora, y los compara con los de 10 o 15 años atrás, todos, sin excepción, han mejorado. Las clases medias en este país se duplicaron, la pobreza se redujo de manera sustancial, lo mismo ha ocurrido con la tasa de homicidios. Ese optimismo basado en la evidencia es importante traerlo a cuenta en el debate.

Moisés Wasserman, investigador científico: “Yo siento que existe el pesimismo, pero me parece que no está bien fundamentado racionalmente. El pesimismo es una fuerza que se realimenta a sí misma y que crece como una bola de nieve, ese es el gran peligro, el gran daño que puede hacer. Por supuesto que tenemos problemas, pero estoy seguro que, si vemos muchos de estos problemas dentro de cinco años, nos va a extrañar por qué nos angustiaban tanto en este momento. Realmente, muchos de esos son menos importantes de lo que estamos pensando”.

María Margarita Zuleta, directora de la escuela de gobierno de la Universidad de los Andes: “En un régimen presidencialista como el nuestro, la popularidad del presidente nos afecta a todos. Naturalmente, la baja popularidad del presidente influye en la confianza que tenemos en las instituciones. Por eso siempre es relevante y por eso siempre es preocupante.

Mirada de la Iglesia

Monseñor Óscar Urbina Ortega, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia: “No podemos dejarnos atrapar por el pesimismo porque no nos permite ver con sabiduría lo que tenemos que realizar. Por eso, en estos momentos que vivimos, la calma nos ayuda. De los momentos difíciles y complejos aparecen sin duda soluciones.

Mirada de la prensa

Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio: “El presidente tiene un par de problemas: 1. No ha logrado definir qué es su mandato, hacia dónde va. Todos los mandatos tienen multiplicidad de factores, pero trata uno de identificar. Uribe era seguridad democrática, Santos era paz. Duque nos hacemos el interrogante. 2. Su partido. El presidente cuando lo eligen no es el presidente de un partido sino de un país y tiene que trazar políticas hacia un país. A veces da la sensación que tiene más iniciativa el Centro Democrático que el propio presidente, que va un poco reaccionando a lo que se va poniendo sobre la mesa”.

Roberto Pombo, director de El Tiempo: “Duque sí ha podido gobernar. Yo creo que lo que no sabemos es para dónde va, es decir, cuáles son los elementos importantes. Evidentemente faltan unas señales de liderazgo para que la gente pueda entender cuáles son las obsesiones gubernamentales que hay en la cabeza del presidente”.