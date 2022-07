Parece "saboteo", dice Gabriel Silva sobre fallas de audio que retrasaron discurso de Julián Gallo

Otra polémica que marcó la instalación del nuevo Congreso fue las dificultades de sonido para que el senador Julián Gallo, también conocido como Carlos Antonio Lozada, diera su discurso de réplica de la oposición.



Al terminar su intervención, el presidente Iván Duque no se quedó a escuchar el discurso, aunque no es la primera vez que ocurre. Lo que sí llamó la atención es que Galló no pudo hablar en el Salón Elíptico por problemas de sonido.

“Yo creería que hay un poco más que las dificultades de sonido, realmente tenía mucha cara de ser bastante saboteo o intento de que no se fuera a responder el discurso del presidente. Todo el contexto deja un sabor desagradable para la democracia y para el Congreso”, manifestó en Noticias Caracol el exministro Gabriel Silva Luján.

Esta situación llevó a un retraso en la agenda, pues el congresista del Partido Comunes se trasladó al salón Boyacá del Senado para dar el discurso.