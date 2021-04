Paro nacional: ¿por qué hay tanta rabia entre la gente?

Andrés Macías, docente e investigador de la Universidad Externado y experto en políticas públicas, analizó en Noticias Caracol la jornada del paro nacional y las razones del descontento de la gente.

No es la primera vez que el Gobierno de Iván Duque enfrenta la crítica de la población. Los últimos meses de 2019 también se vieron marcados por protestas, marchas y cacerolazos, en rechazo por el asesinato de líderes e incumplimiento de acuerdos, entre otros motivos sociales. Luego, la pandemia puso en pausa las movilizaciones, pero se retomaron por la propuesta de reforma tributaria.

“Una de las principales banderas que motivó las movilizaciones tiene que ver con la reforma tributaria y la reforma tributaria tiene unos matices que sí llevarían a plantear que sí exista una posible desconexión entre el Gobierno nacional y la sociedad, y también frente a los líderes políticos. Es fundamental revisar la generación de ingresos para mantener todos los apoyos que el Gobierno le está dando a la población en medio de la pandemia. Sí es importante revisar de dónde vienen los ingresos para el quehacer del Gobierno en los meses que viene”, explicó Macías.

Sin embargo, tampoco hay que perder de vista que no solo hay descontento social, sino que estas movilizaciones se dan en el marco de un año previo a elecciones presidenciales.

“Sí hay una clara intención política, especialmente, porque este es un año electoral y en un año electoral todos los actores involucrados van a querer siempre aprovechar cualquier momento, cualquier mecanismo, para volver a recolectar esos votos que se van a venir construyendo en los próximos meses”, señaló.

¿Qué hay detrás del vandalismo registrado en la jornada?

“El descontento es enorme, pero no todos los hechos de vandalismo son iguales. Puntualmente en el tema de las estatuas que vimos en Cali y Neiva hay unos intereses detrás que no son nuevos. Podríamos hablar de dos tipos de vandalismo. El vandalismo espontáneo puede estar relacionado con personas que salen a protestar pacíficamente y que su presión, su rabia, su descontento, lleva a que generen algunos hechos de vandalismo, pero que no son de una magnitud grave o importante, como hacer grafitis o hacer algún tipo de manifestaciones un poco violentas”, indicó.

Pero para el experto existe otro tipo de vandalismo, que sí es organizado, estructurado, “que posiblemente está financiado por algunos actores que tienen intereses detrás y tiene unos objetivos claros, que tienen un impacto simbólico como el daño en la infraestructura pública, a las cámaras, a los bancos, a los edificios públicos. Ese vandalismo tiene un impacto mucho más fuerte y es precisamente lo que se viraliza”.

¿Qué papel juegan las redes sociales?

“Las redes lo que hacen es comunicar rápidamente y generar esa rabia entre los manifestantes y también entre quienes no salieron a marchar. Los videos que vimos, desafortunadamente, llevan a quienes no estaban en las calles a saber lo que estaba pasando y pudieran alimentarse de esa rabia que se veía en los videos. Llevan a que la gente se sintonice tanto con los que están manifestando como con los que no. Es un medio de un mecanismo de difusión enorme muy peligroso porque precisamente incentiva esa rabia, incentiva más ese descontento”, apuntó.

Finalmente, para Macías la solución no está en retirar la reforma.

“Después de escuchar a los representantes del comité del paro, yo creo que retirar la reforma no sería lo más adecuado, creería que se deberá convocar por parte del Gobierno a esos líderes políticos que están encargados de darle trámite a esa reforma y también a los líderes del comité del paro para que entre todos se explique las razones detrás de la reforma y que quienes están en contra de la reforma puedan explicar al Gobierno por qué algunas de las medidas no las consideran viables y entre ellos se logre un consenso”, subrayó.

Esto con el fin de que “se pueda tramitar alguna medida que si le permita asegurar al Gobierno nacional unos ingresos, pero sin afectar a la población que es principalmente la justificación del comité del paro y de los líderes políticos para rechazar la reforma tributaria tal como se presentó”.