Partido Conservador le planteó a Iván Duque su molestia por falta de apoyo para proyectos

La cumbre con las bancadas de gobierno empezó con los azules, quienes sienten que no los están tratando como tal.

La cumbre de partidos inició con los conservadores, partido de gobierno que dice que no ha sido tratado como parte de la alianza. Muestra de ello son los más de 100 proyectos que presentaron como bancada y que no han recibido la atención del Ejecutivo.

“El partido pide un tratamiento de partido de gobierno y en ese sentido pues se expresaron esas inquietudes”, dice Efraín Cepeda, senador de esa colectividad.

Al término de la reunión, el presidente Iván Duque junto a la bancada anunció la creación de una mesa técnica para revisar las iniciativas del partido.

En medio de estos acercamientos que busca el gobierno con las distintas colectividades, el Partido Liberal anuncio que no acudirá a la cita del próximo jueves:

Así lo comunicó en un trino:



#Atención Hemos decidido, como bancada, aplazar nuestra reunión del jueves con el Presidente Duque. Debemos reunirnos como colectividad a analizar la agenda de trabajo en conjunto para lograr una eficaz y productiva reunión. @BluRadioCo @WRadioColombia @elespectador @PoliticaET pic.twitter.com/igZbhdIguA — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) February 5, 2019

“Hasta el último minuto vamos a insistir por todos los canales institucionales y personales para que todas las bancadas que fueron invitadas por el señor presidente de la república y la ministra del Interior pueden asistir cumplidamente a esta cita en Palacio”, indicó Jaime Amín, consejero para Asuntos Políticos.

Este miércoles el turno será para el sector del partido de la U que apoya al gobierno de Iván Duque.