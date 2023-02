Partido de La U sobre reforma a la salud: aunque hay coincidencias, “no le jala” tal como está

Noticias Caracol consultó con los partidos políticos que estuvieron en una reunión con el presidente Gustavo Petro, para discutir el tema de la reforma a la salud , sobre las conclusiones del encuentro.

Y es que la reforma en salud está en medio de la polémica, tras la alocución presidencial en las que se anunció un remezón en el gabinete. El mandatario añadió que seguirán "buscando consensos y acuerdos para consolidad y profundizar" las reformas de su gobierno, incluida la reforma a la salud, de la que Alejandro Gaviria es crítico.

Dilia Francisca Toro, presidenta del Partido de La U, explicó la posición de esta colectividad frente a la reforma a la salud.

¿Hasta dónde va a acoger el presidente las observaciones que se hagan a la reforma a la salud?

Sí queremos la reforma a la salud, pero que sea una reforma para construir sobre lo construido. Que no destruyamos este sistema, que le ha generado buenos resultados a los colombianos.

Pero sí necesitamos mejorarlo en muchos aspectos: la promoción y prevención, la atención primaria, la atención integral en las zonas apartadas, formalizar el talento humano en salud y un sistema único e interoperable para mostrar mas transparencias en los giros.

Pero tenemos diferencias en el tema del aseguramiento, que es un aseguramiento solidario. Hoy si una persona se enferma, aunque cueste 10 pesos o 50 millones, se le da porque es un sistema solidario.

Queremos aseguramiento público, pero también aseguramiento privado. Necesitamos un articulador para que gestione el riesgo en salud y el riesgo financiero.

Necesitamos un responsable del paciente, que se le pueda hacer prevención desde la atención primaria, pero que también cuando se enferme tenga una libre elección y pueda ir a cualquier institución establecida y poder darle el servicio que necesita. Sin barreras ni autorizaciones.

Eso es muy importante, (las autorizaciones) son una barrera que hace que el paciente no se atienda cuando se necesita.

Las gestoras en salud no pueden tener giros, tiene que haber giros directos de la Adres a los hospitales y las clínicas. En el régimen subsidiado ya lo hacíamos.

Tampoco puede haber integración vertical. Eso quiere decir que muchas veces cuando tienen clínicas (las EPS) prefieren mandar a las clínicas propias y no a los hospitales o clínicas restantes.

¿Él qué nos dijo? Que íbamos a hacer esas modificaciones al articulado, que nosotros ya veníamos trabajando con el Partido Liberal y ahora incluimos al Partido Conservador y vamos a presentar esas modificaciones.

¿Qué dijo el presidente frente a esta radiografía que ustedes presentan? ¿Qué dijo sobre lo que él y la ministra han llamado las líneas rojas del proyecto?

Él dice es que las EPS están ahí, están en el articulado; pero cuando nosotros vemos el articulado no lo vemos o vemos una función muy módica.

Y creemos que nos tenemos que basar en la experiencia, que las EPS pueden articular toda esa gestión del riesgo, pueden hacer las auditorías y por supuesto no recibir dinero.

Él dijo "creo que estamos de acuerdo en muchas cosas, vamos a esperar a que se presenten esas modificaciones para poder llegar a un consenso". Lo dijo muy claro, en medio del disenso puede haber consensos.

¿Qué debería quitarse de la reforma a la salud?

Si hay una experiencia en articulación, en administración, en riesgo financiero, yo creo que esos fondos que se están creando, que son burocratización innecesaria, no deberían existir.

En la reunión, ¿ustedes supieron algo del remezón en el gabinete?

Absolutamente nada, no teníamos ni la más mínima idea.

¿Hablaron de la reforma laboral?

Él habló de que se iba a presentar la reforma laboral, pero no se discutió porque no conocemos el articulado. Habló de la reforma pensional; estamos de acuerdo con los multipilares, pero hay un desacuerdo de cuántos salarios mínimos pasarían a Colpensiones y el ahorro de los contribuyentes a la pensión, pero no pudimos hablar mucho del tema pues no se conoce el articulado.

¿Cuándo quedaron de presentar esta contrapropuesta de reforma a la salud?

Creemos que entre viernes y lunes estamos presentando ese articulado.

¿Usted quedó tranquila?

Sí, quedamos tranquilos. El presidente fue muy abierto, muy conciliador. Creo que hubo mucha receptividad y se puede llegar a consensos y mantener algo que es la médula del proyecto que es la atención primaria.

¿Cómo está el proyecto actual de reforma a la salud, ustedes "no le jalan"?

No, tendríamos que cambiarlo. Difícil arrasar con lo que tenemos cuando ha generado unos buenos resultados. Pienso que sería muy difícil aprobarlo.