Partido Liberal no apoyará la reforma a la salud del presidente Petro

El Partido Liberal hizo oficial que no acompaña la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro. A través de un comunicado, el exmandatario Cesar Gaviria y líder de esa colectividad compartió las razones por las que le dicen no a la iniciativa.

“En las últimas conversaciones con el presidente de la República, la ministra de Salud y sus equipos técnicos, observamos que estas líneas, base de cualquier acuerdo, no se han plasmado en la escritura de un articulado de ponencia de proyecto de ley”, indicó Gaviria.

Aseguró que “durante las últimas semanas se ha realizado un trabajo que ha buscado aproximar las posiciones, tanto del Gobierno como del partido, intentando darle forma a un proyecto de reforma que preserve el modelo de aseguramiento en donde puedan participar distintos actores públicos, privados y mixtos y al tiempo, posibilitar una gestión pública de este aseguramiento social por parte del Estado”.

Comunicado oficial del expresidente de COLOMBIA, Cesar Gaviria, director del Partido Liberal, sobre la reforma a la salud que fortalezca y no arrase el sistema de salud de los colombianos

En cuanto a esto César Gaviria indicó que su posición y la de su partido desde un comienzo “ha sido la de fortalecer el aseguramiento, sin destruir o limitar la participación del sector privado en pro del derecho fundamental a la salud y los objetivos sociales de Colombia, preservar la libertad de elección de las personas dentro del sistema y evitar la inadecuada gestión del riesgo financiero del sector salud con instrumentos que puedan favorecer la falta de transparencia o politización de los recursos públicos”.

Sin embargo, “en vista de que no hemos logrado conciliar las líneas que el partido defiende, buscando la plena garantía del derecho fundamental a la salud y un sistema de salud que corrija sus problemas y no genere otros nuevos”, el Partido Liberal tomó la determinación de apartarse.

El Partido Liberal, además de anunciar que no acompaña la reforma de salud del Gobierno nacional, anunció que presentará en julio su propia iniciativa.

En anuncio se da luego de que el Gobierno nacional informara a la opinión pública que se había logrado un acuerdo del 99% con los partidos políticos para sacar adelante la reforma a la salud, cuya ponencia el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere llevar esta semana al Congreso de la República.

Durante tres horas, el jefe de Estado se reunió con Dilian Francisca Toro, del Partido de la U; Efraín Cepeda, del Partido Conservador; y Germán Escobar, del Partido Liberal, buscando consenso para salvar la iniciativa.